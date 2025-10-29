Reper Chris Brown smije se vratiti u SAD nakon što je bio uhićen zbog napada u Londonu

Chris Brown (36) smije se vratiti u SAD uz jamčevinu nakon što je optužen zbog navodnog ničim izazvanog napada na glazbenog producenta u londonskom noćnom klubu.

Dobitnik Grammyja navodno je 19. veljače 2023. u klubu Tape u Hanover Squareu, u Londonu, više puta udario Abrahama Diawa bocom tekile po glavi, piše Daily Mail.

Prema navodima istrage, snimke nadzornih kamera također prikazuju Browna kako juri za producentom te ga udara i nogama i rukama. Brown je uhićen u svibnju nakon što je privatnim zrakoplovom sletio u Salford.

Pjevač se u utorak pojavio na sudu zajedno sa svojim suoptuženikom, 38-godišnjim reperom iz Dallasa, Omololuom Akinloluuom. Obojica su poricala pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda Diawu. Brown je također poricao optužbe za napad koji je prouzročio tjelesne ozljede, kao i jednu točku optužnice zbog posjedovanja opasnog oružja. Akinlolu je također poricao istu optužbu za napad.

Brown se na ročištu na Southwark Crown Courtu pojavio u širokoj bijeloj košulji, crnoj kravati i s naočalama, gdje se razmatrao njegov zahtjev za izmjenom uvjeta jamčevine. Tužiteljica Heide Stonecliffe KC izjavila je kako su izmjene jamčevine odobrene „u neuobičajenim okolnostima“ te upozorila kako se "ne bi smjelo shvatiti da su optuženici jednostavno slobodno pušteni da se vrate u SAD bez ograničenja".

- To znači da se možete vratiti u SAD pod uvjetima koje sam naveo u odluci o izmjeni jamčevine. Morat ćete se vratiti u Ujedinjeno Kraljevstvo kada budete pozvani i prijaviti se u skladu s obvezama koje iz toga proizlaze - rekao im je sudac Tony Baumgartner.

Dodao je da će suđenje, zakazano za listopad 2026., biti održano i u njihovoj odsutnosti ako se ne pojave. Detalji novih uvjeta jamčevine nisu javno pročitani, ali je sudac naglasio da su „vrlo strogi“.

Brownu je prethodno jamčevina bila odobrena uz više uvjeta, među kojima su uplata jamstva od 5 milijuna funti, predaja putovnice, te zabrana kontakta s Akinloluuom i Diawom, kao i zabrana odlaska u klub Tape. Ako prekrši bilo koji uvjet jamčevine, može izgubiti položenu jamčevinu.

Brown i Akinlolu moraju doći na suđenje koje će trajati tjedan dana, počevši 26. listopada iduće godine, a sljedeće ročište zakazano je za 28. siječnja.