Reper opisao grubi seks s Kim u pjesmi: Držao sam ju za vrat

Reper Jayceon Terrell Taylor (39), poznatiji pod imenom The Game, u novoj pjesmi opisao je svoje seksualno iskustvo s Kim Kardashian (38). Pjesma je izašla u četvrtak i već je privukla pažnju sve zbog jednog stiha u kojoj spominje reality zvijezdu.

- Držao sam Kim Kardashian za vrat. Natjerao sam je da proguta moju djecu, dok se ne uguši - kaže reper u pjesmi.

Nakon što je stih pjesme postao viralan, svi redom su napali Gamea da nema poštovanja prema Kim.

- Rekao sam što sam rekao - ispričao je reper.

Kada je Drake (32) spomenuo Kim u svojoj pjesmi, odnosno ženu imena Kiki, Kanye West (41) je poludio jer su nastale glasine o aferi.

- Činjenica da ljudi šire tračeve ili misle da si spavao s mojom ženom i to što ne govoriš ništa o tome i praviš se kao da se to dogodilo. To mi smeta - govori Kanye. Slične riječi imali su Canon (29) i Tyson Beckford (48), kojima je West poručio nek mu više ne spominju ženu.

- Ne pričaj mi o ženi. Nitko od vas, ne pričajte mi o ženi, gotova priča - ljut je bio Kanye.