FOTO Ovo su finalistice za Miss Primorsko-goranske županije

Novi Vinodolski će 28. lipnja u 20 sati ugostiti izbor Miss Primorsko-goranske županije za 31. Miss Hrvatske za Miss Svijeta. U jedinstvenom ambijentu Marine Mitan predstavit će se osam finalistica koje će se natjecati za titulu najljepše predstavnice Primorsko-goranske županije i plasman na nacionalni izbor Miss Hrvatske. Program će voditi Davor Garić, dok će za glazbeni dio večeri nastupiti Bojan Jambrošić. U žiriju će sjediti i aktualna Miss Hrvatske Ema Helena Vičar, koja će zajedno s ostalim članovima žirija odlučiti o pobjednici izbora.

Lara Prlić, Rijeka

Lara Prlić ima 19 godina i dolazi iz Rijeke. Završila je školovanje za kozmetičara te edukaciju za wellness menadžera, a danas radi u wellness centru u Opatiji. U slobodno vrijeme trenira, putuje i provodi vrijeme sa svojim psom, a posebno je ponosna na volontiranje u azilu za pse. Na izboru želi pokazati da prava ljepota dolazi iz samopouzdanja, karaktera i dobrote.

Noell Stjepanović, Rijeka

Noell Stjepanović ima 19 godina i studentica je Fakulteta ekonomije i turizma. Privlače je menadžment, organizacija i rad s ljudima, a slobodno vrijeme ispunjava trčanjem, crtanjem i putovanjima. Posebno mjesto u njezinom životu ima volontiranje i briga za životinje. Na izboru želi izaći iz zone komfora, razviti samopouzdanje i steći nova iskustva.

Foto: PROMO

Ana Budimir, Rijeka

Ana Budimir ima 18 godina i planira studirati engleski i talijanski jezik na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Aktivna je u gimnastici kao trenerica i sutkinja, a uz sport uživa u jahanju, umjetnosti i fotografiji. Govori hrvatski, talijanski i engleski jezik te volontira u Gimnastičkom klubu Rijeka. Sudjelovanjem na izboru želi steći nova iskustva i predstaviti vrijednosti koje je vode kroz život.

Željka Pejičić, Rijeka

Željka Pejičić ima 25 godina i dolazi iz Rijeke. Kroz različita poslovna iskustva razvila je samostalnost, odgovornost i prilagodljivost, a veliku važnost pridaje zdravom načinu života, vježbanju i putovanjima. Najveći životni izazov bio joj je odrastanje s vitiligom, koje ju je naučilo prihvaćanju različitosti i unutarnjoj snazi. Na izboru želi poslati poruku o važnosti samoprihvaćanja i vjere u sebe.

Zara Bačić, Viškovo

Zara Bačić ima 18 godina i dolazi iz Viškova. Maturantica je Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci, a svoju budućnost vidi u modnom dizajnu, kostimografiji i kazalištu. Slobodno vrijeme posvećuje glumi, crtanju i slikanju te je tijekom školovanja ostvarila zapažene rezultate na umjetničkim natjecanjima. Na izboru želi potaknuti djevojke da vjeruju u sebe i njeguju svoju autentičnost.

Foto: PROMO

Sara Matušan, Rab

Sara Matušan ima 18 godina i dolazi s otoka Raba. Završila je Hotelijersko-turističku školu u Opatiji te planira nastaviti obrazovanje u području turizma i hotelijerstva. Tijekom odrastanja bavila se rukometom, košarkom i sviranjem klavira, a danas se posvećuje učenju stranih jezika. Na izboru želi širiti pozitivnu energiju, steći nova prijateljstva i inspirirati mlade da slijede svoje snove.

Ana Alagić, Rijeka

Ana Alagić ima 22 godine i studentica je Pravnog fakulteta u Rijeci. Uz studij se bavi latinoameričkim plesovima, slikanjem, pisanjem i šminkanjem, kroz koje izražava svoju kreativnost. Vjeruje da su obrazovanje, rad i ustrajnost temelj uspjeha. Na izboru želi pokazati da ljepota dolazi u kombinaciji s karakterom, znanjem i ambicijom.

Erin Panić Furlan, Rijeka

Erin Panić Furlan ima 18 godina i završava Medicinsku školu u Rijeci. Planira studirati sanitarno inženjerstvo, a od najranije dobi bavi se plesom te iza sebe ima brojne nastupe i natjecanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Kroz školovanje i ples razvila je disciplinu, organiziranost i odgovornost. Na izboru želi ponosno predstavljati svoj zavičaj i inspirirati druge djevojke da vjeruju u svoje snove.

Foto: PROMO

Finalistice će se predstaviti u večernjim haljinama Butika Selin te u vjenčanicama Nikolina wedding store. Za besprijekoran izgled natjecateljica pobrinut će se vizažistica Martina Peršić, dok će frizure kreirati stilisti salona Freeze iz Rijeke.

Pobjednica izbora predstavljat će Primorsko-goransku županiju na finalu 31. Miss Hrvatske za Miss Svijeta, gdje će aktualna Miss Hrvatske Ema Helena Vičar predati krunu svojoj nasljednici. Iva Loparić Kontek, vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss Svijeta, zahvaljuje svim partnerima i suradnicima koji su svojim angažmanom omogućili realizaciju izbora: Gradu Novom Vinodolskom i Turističkoj zajednici Grada Novog Vinodolskog, Marini Mitan, JO-DA nekretninama, B1 produkciji i dr. Vivian Estetics.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže 28. lipnja u 20 sati u Marini Mitan i budu dio večeri ljepote, elegancije i inspiracije. Ulaz je slobodan!