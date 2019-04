Upucali repera Nipseyja (33) u Los Angelesu: Rihanna tuguje

Američki reper Nipsey Hussle upucan je ispred svoje trgovine odjeće u Los Angelesu u 34. godini, prenosi TMZ. Na repera je ispaljeno nekoliko hitaca, a kada je došla hitna pomoć ustanovili su da je preminuo.

Foto: Instagram

Uz Nipseyja, dvoje ljudi je ranjeno u pucnjavi.

- Trenutačno nemamo nikakve informacije o počinitelju i reći ćemo više detalja kada budu poznati - rekla je losanđeleška policija.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Mnogi glazbenici potreseni su viješću, a među njima je i pjevačica Rihanna.

- Ovo nema nikakvog smisla. Moj duh je potresen - napisala je Rihanna (31) na društvenim mrežama.

This doesn’t make any sense! My spirit is shaken by this! Dear God may His spirit Rest In Peace and May You grant divine comfort to all his loved ones! 💔🙏🏿

I’m so sorry this happened to you @nipseyhussle pic.twitter.com/rKZ2agxm2a