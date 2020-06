Reperica Azalea dobila je sina: Želim čuvati njegovu privatnost

<p>Australska reperica <strong>Iggy Azalea </strong>(30) iznenadila je obožavatelje priznanjem kako je dobila dijete, što je otkrila na društvenim mrežama.</p><p>- Imam sina. Čekala sam pravi trenutak da nešto kažem, ali čini se da, što više vremena prolazi, to bolje shvaćam da ću se osjećati anksiozno u vezi dijeljenja te vijesti s cijelim svijetom. Želim čuvati njegovu privatnost, ali želim da znate kako on nije tajna i da ga neopisivo volim - napisala je.</p><p>Ova vijest ne bi bila toliko iznenađenje da je glazbenica u bilo kojem trenutku potvrdila trudnoću. Reperica nije otkrila ime oca, no već neko vrijeme kruže priče kako se radi o reperu<strong> Playboiju Cartiju</strong> (23) s kojim je prekinula više puta.</p><p>Šuškanja su krenula kada je <strong>DJ Akademiks </strong>(29) na Instagramu čestitao golupčićima na dolasku prinove.</p><p>Inače, Azalea je počela repati s 14 godina pa se 2006. preselila u Sjedinjene Američke Države. Karijeru je započela 2011. kada je objavila album 'Ignorant Art'.</p>