Reperica Doja Cat zbog uvreda izgubila pratitelje i nije joj žao: 'Zaboli me! Sretno, se*onje!'

Američka pjevačica i reperica Doja Cat (27) nedavno je u intervju za Harper's Bazaar rekla kako se obožavatelji previše petljaju u njezin život, a ni ne poznaju je. Oni su joj zatim uzvratili tako što su je otpratili.

- Želim da svi pročitate ovaj komentar i shvatite ga kao poruku. Boli me k*rac što mislite o mom privatnom životu. Nikad me nije briga što vi mislite o mom životu i nikad neće. Zbogom i sretno, jadni se*onje - rekla je reperica.

Nakon toga, Doju Cat otpratilo je više od 180.000 ljudi s Instagrama, prema podacima stranih medija. Pjevačicu ovakva reakcija uopće ne smeta.

- Vidjevši sve te ljude kako me prestaju pratiti osjećam se kao da sam pobijedila veliku zvijer koja me toliko dugo vuče u ponor i čini mi se da se mogu ponovno povezati s ljudima koji su stvarno važni i vole me zbog onoga što jesam, a ne zbog onoga što sam bila. Osjećam se slobodnom - objasnila je.

Inače, reperica je poznata po neobičnom stilu odijevanja, a nedavno je iznenadila novom frizurom koja baš nije dobila simpatije obožavatelja. Obrijala je glavu na gotovo ćelavo, a ono malo kose što joj je ostalo pofarbala je u ružičasto. Na potiljku nacrtala velikog crnog pauka i ukrasila ga šljokicama.