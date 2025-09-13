Obavijesti

KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+

Reprezentacija je odradila, sad se okrećemo klupskom rivalstvu

Piše Davor Lugarić,
Reprezentacija je odradila, sad se okrećemo klupskom rivalstvu
Dinamo i Hajduk bore se za prvo mjesto u nacionalnom prvenstvu, no to, nažalost, još ne možemo svi gledati i na nacionalnoj televiziji. A pogrešno je i pomisliti da svi u ovoj državi imaju za platiti sportske programe...

Vratio nam se nogomet na ove 'normalne' televizijske programe zahvaljujući reprezentaciji. Tako samo zadnjih dana mogli vidjeti dvije pobjede 'vatrenih' na putu do Svjetskog prvenstva. Između raznih zabavnih emisija i 'popularnih' showova pronašli su mjesta gdje ugurati i kvalifikacije za SP. Sve je izgledalo super, Andrej Kramarić i Ivan Perišić sustižu po broju golova Davora Šukera, Luka Modrić proslavio je 40. rođendan...

