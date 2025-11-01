Repriza ovog dokumentarca je zaslužila puno jači termin!

Godinu dana nakon što je premijerno prikazan na Hrvatskoj televiziji i dvije godine nakon pretpremijere u Orisu, u zagrebačkoj Kući arhitekture, krajem prošlog tjedna na HTV-u je repriziran dokumentarni film “Soba za Nenada”. To djelo o velikanu hrvatske arhitekture Stjepanu Planiću (1900. – 1980.) iznimno je toplo i nadahnjujuće: svjedoči o njegovu stvaralaštvu, o njegovoj filozofiji kulture stanovanja, o poruci investitorima da “deca pokazuju rit, a bedaki peneze”, ali i o njegovu ljudskom habitusu – o druženjima s prijateljima, o običaju da ne naplaćuje projekte obiteljskih kuća, o zidarima s kojima je usko surađivao...

