Ideja o ovom dokumentarcu rodila se još 2003. godine, na velikoj retrospektivnoj izložbi posvećenoj djelima Stjepana Planića, koju je priredila Ivana Haničar Buljan
Repriza ovog dokumentarca je zaslužila puno jači termin!
Godinu dana nakon što je premijerno prikazan na Hrvatskoj televiziji i dvije godine nakon pretpremijere u Orisu, u zagrebačkoj Kući arhitekture, krajem prošlog tjedna na HTV-u je repriziran dokumentarni film “Soba za Nenada”. To djelo o velikanu hrvatske arhitekture Stjepanu Planiću (1900. – 1980.) iznimno je toplo i nadahnjujuće: svjedoči o njegovu stvaralaštvu, o njegovoj filozofiji kulture stanovanja, o poruci investitorima da “deca pokazuju rit, a bedaki peneze”, ali i o njegovu ljudskom habitusu – o druženjima s prijateljima, o običaju da ne naplaćuje projekte obiteljskih kuća, o zidarima s kojima je usko surađivao...
