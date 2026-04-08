Revolucija ulaznica na platformi Entrio.hr: od danas baš svi događaji na jednom mjestu

Nova platforma osmišljena je kao središnje mjesto na kojem korisnici mogu pravovremeno pronaći sve što ih zanima - bilo da traže koncert, utakmicu, kazališnu predstavu, konferenciju ili obiteljski događaj

Hrvatsko tržište događaja dobiva platformu kakvu nikad nije imalo. Entrio, najveći regionalni prodavatelj ulaznica, pokreće novu generaciju svoje usluge i postaje sveobuhvatna tražilica događanja - jedinstveno mjesto na kojem korisnici mogu pronaći baš sve događaje, neovisno o tome gdje se ulaznice prodaju. Time Entrio preuzima ulogu središnjeg informativnog i distribucijskog portala za događanja u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini - od koncerata i festivala, preko sportskih i kulturnih događaja, do poslovnih i obiteljskih sadržaja.

Kraj fragmentiranog tržišta

Na tržištu je nedostajao jedinstveni portal koji bi na jednom mjestu objedinio sve informacije o tome „što se događa“ i kako do ulaznica. Informacije su bile raspršene po različitim platformama, društvenim mrežama i pojedinačnim prodajnim kanalima.

Entrio sada uvodi model centralnog portala za događaje:

⮚ prikazuje događaje iz različitih izvora

⮚ omogućuje strukturiranu pretragu po žanru, mjestu, izvođaču, datumu… bez obzira na platformu na kojoj se prodaju ulaznice

⮚ postaje primarni izvor informacija o događajima na tržištu

Drugim riječima, korisnici više ne moraju tražiti događaje s desetina izvora - događaji dolaze njima.

Platforma strukturirana u tematske homepage stranice

Event industrija obuhvaća širok spektar različitih kategorija događaja, koje prvi put na tržištu dobivaju i vlastite, posebno osmišljene naslovnice prilagođene svakom pojedinom tipu događaja.

„Razmišljali smo i shvatili da zapravo nitko u fokus ne stavlja kupca i ono što njemu treba. Napravili smo istraživanje i donijeli odluku da uložimo u vrhunsku tehnologiju te svakom kupcu ponudimo ono što traži – sve događaje na jednom mjestu. Ako te zanimaju, primjerice, samo business događanja, od sada za taj tip događaja imaš i dedicirani homepage gdje ćeš lako pronaći sljedeću konfu na koju ćeš otići.“, objašnjava Berislav Marszalek, osnivač Entrio platforme.

Pametna pretraga pogonjena umjetnom inteligencijom

U središtu nove platforme nalazi se napredna tražilica pogonjena AI tehnologijom (umjetnom inteligencijom), koja korisnicima omogućuje brže, preciznije i intuitivnije otkrivanje sadržaja putem 'natural language' pretrage. Ovakva tražilica prepoznaje tipfelere, sinonime te kontekst, omogućujući korisnicima da brzo i jednostavno pronađu relevantne događaje.

Više publike, bolja prodaja i dubinska analitika

Organizatori događaja sada kod nas dobivaju veću vidljivost - više ljudi saznaje za njihov događaj, a oni koji prodaju ulaznice putem Entrio platforme povrh toga imaju osigurane brojne dodatne koristi, značajno veći doseg i pojačanu prodaju.

Za organizatore događaja, nova platforma donosi konkretne poslovne prednosti:

- veći doseg, vidljivost i bolje prodajne rezultate

- personalizirane promotivne kampanje

- naprednu analitiku temeljenu na ponašanju korisnika i trendovima tržišta

- uvid u performanse događaja i publike u realnom vremenu

Povećani web promet i širi bazen korisnika omogućuju i učinkovitiju prodaju ulaznica.

Strateški iskorak Entrio grupe

Riječ je o strateškom projektu Entrio grupe, kojim se kompanija repozicionira na postojećim tržištima kao pametan, praktičan i nezaobilazan homepage za sve posjetitelje događaja.

Entrio ostaje tehnološki najnaprednija i najpouzdanija ticketing platforma u regiji, ali novim modelom širi svoju ulogu - od prodavatelja ulaznica prema centralnom digitalnom ekosustavu događanja.

Ovo je tek prva faza ulaganja u novu tehnologiju, Entrio će u daljnjim fazama razvoja uvesti personalizirane preporuke te još jednostavniju pretragu uz nove i kreativne načine prikaza relevantnog sadržaja.

Novo središnje mjesto - portal i tražilica za sve koji traže dobar provod

Nova platforma osmišljena je kao središnje mjesto na kojem korisnici mogu pravovremeno pronaći sve što ih zanima - bilo da traže koncert, utakmicu, kazališnu predstavu, konferenciju ili obiteljski događaj. Entrio tako postaje odgovor na ključno pitanje koje si svakodnevno postavljamo:

Što se događa u gradu večeras?

