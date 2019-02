Rezultati glasovanja: Lorena od Roka imala duplo manje poziva

Hrvatska radiotelevizija objavila je detaljan izvještaj o broju glasova koji su natjecatelji dobili od publike na Dori. Pobjedio je Splićanin Roko Blažević (18) s pjesmom The Dream. On je dobio najviše bodova i žirija i publike.

1. The Dream” – Roko 11524 (7088 poziva + 4436 SMS-ova)

2. “Brutalero” – Luka Nižetić 6838 (3663 poziva + 3175 SMS-ova)

3. “Tower of Babylon” – Lorena 5585 (3538 poziva + 2047 SMS-ova)

4.”In the Shadows” – Manntra 3921 (2183 poziva + 1738 SMS-ova)

5.”Vrijeme predaje” – Bojan Jambrošić i Danijela Pintarić 2185 (1410 poziva + 775 SMS-ova)

6.”Ne postojim kad nisi tu” – Jure Brkljača 2169 (1328 poziva + 841 SMS-ova)

7.”Redemption” – Ema Gagro 1970 (1063 poziva + 907 SMS-ova)

8.”I Believe in True Love” – Bernarda 1855 (1145 poziva + 710 SMS-ova)

9.”Don’t Give Up” – Beta Sudar 1815 (1250 poziva + 565 SMS-ova)

10.”Tek je počelo” – Lidija Bačić Lille 1509 (945 poziva + 564 SMS-ova)

11.”Indigo” – Domenica 1394 (817 poziva + 577 SMS-ova)

12.”All I Really Want” – Elis Lovrić 1194 (813 poziva + 381 SMS-ova)

13.”Back To That Swing” – Gelato Sisters 1165 (827 poziva + 338 SMS-ova)

14.”Tell Me” – Jelena Bosančić 947 (790 poziva + 157 SMS-ova)

15.”Tebi pripadam” – Lea Mijatović 836 (615 poziva + 221 SMS-ova)

16.”Nisam to što žele” – Kim Verson 343 (210 poziva + 133 SMS-ova)

Na Dori se pojavio i propust tijekom puštanja videozapisa nastupa svih kandidata u subotnjem live prijenosu te je došlo do tehničke pogreške. Nezadovoljni gledatelji smatraju da je to uvelike utjecalo u ishod natjecanja. Kod isječka izvođačice Lorene Bućan (16), umjesto njezina broja za glasovanje, HRT je prikazao broj Lidije Bačić (33), dok Lille nisu ni prikazali. Unutar tih videoisječaka svih 16 kandidata HRT je izostavio Lidijin nastup pa su nakon određenog vremena pustili njezin videozapis i broj na koji se može glasati za Bačić.

- I još jedan klip, vjerujem da ste primijetili koga nije bilo, redni broj 13 - rekla je voditeljica Iva Šulentić (35) prije ponovljene videosnimke nastupa Lidije Bačić.

- Odmah potom, a unutar regularnih 15 minuta glasovanja, prikazan je izostavljeni isječak Lidije Bačić, što znači da su svi izvođači unutar termina glasovanja prikazani dvaput, u jednakom trajanju isječka - kažu s HRT-a.

Osim problema s prikazom brojeva na ekranu, javili su nam se ljuti gledatelji koji tvrde da pet minuta tijekom Dore nisu uopće mogli glasati za svoju favoritkinju Lorenu Bućan.

- Glede poziva, ni u jednom trenutku nije zabilježen zastoj na linijama i svi su brojevi bili otvoreni 15 minuta. Postoje zabilježeni neuspješni pozivi prije i poslije početka glasovanja, no unutar 15 minuta, kad su linije bile otvorene za glasovanje, sve je bilo regularno - odgovorili su nam s HRT-a.

