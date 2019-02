Propust na Dori: Dok je Lorena nastupala, vrtio se Lidijin broj

Tijekom puštanja videozapisa nastupa svih kandidata u subotnjem live prijenosu Dore, natjecanju za pjesmu Eurovizije, došlo je do tehničke pogreške. Nezadovoljni gledatelji smatraju da je to uvelike utjecalo u ishod natjecanja.

Kod isječka izvođačice Lorene Bućan (16), umjesto njezina broja za glasovanje, HRT je prikazao broj Lidije Bačić (33), dok Lille nisu ni prikazali.

Foto: HRT/Screenshot

- Meni to nije tema. Ako vi mislite da je, što ja imam govoriti o tome - kratko je prokomentirao ovaj gaf Tonči Huljić (57), koji je Loreni za Doru napisao pjesmu 'Tower of Babylon'. Njoj je 'za dlaku' izmakla pobjeda jer je od pobjednika Roka Blaževića (18) imala samo šest bodova manje. Lorenina majka Milena nije mogla vjerovati da se ovakva situacija dogodila. Ona je cijelo vrijeme tijekom Dore bila u studiju i podržavala kćer.

- Nisam gledala na TV-u Doru ponovno. Bila sam uživo u studiju i tamo gdje smo sjedili, desno od nas, bio je ekran i nisam gledala, nitko mi nije rekao da se to dogodilo. Baš mi je krivo da se to dogodilo, to nije u redu - rekla je Lorenina mama.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dodala je kako im i drugo mjesto puno znači. Lorena je dobila drugu priliku jer će predstavljati Hrvatsku na OGAE natjecanju fanova Eurosonga.

- Molim Vas da se s ovim pitanjima obratite urednicima Dore 2019. Za nas je to natjecanje završeno - rekao nam je Lorenin menadžer Edwin Softić. S HRT-a smatraju da cijela situacija nije upitna i da nitko nije zakinut. Kako kažu, radi se o manjoj tehničkoj pogreški.

[video: 1204506 / Gaf na Dori: Lorena Bućan i Lidija Bačić možda oštećene oko glasova]

- Tehničkom pogreškom iz drugog ‘recapa’ izostavljena je Lidija Bačić, a tamo gdje je trebao biti njezin videoisječak samo na trenutak je stajao njezin potpis (nešto manje od dvije sekunde), koji je odmah zamijenjen s odgovarajućim potpisom i brojevima za glasovanje Lorene Bućan - poručili su s HRT-a.

No nije to bio jedini problem na Dori. Naime, unutar tih videoisječaka svih 16 kandidata HRT je izostavio Lidijin nastup pa su nakon određenog vremena pustili njezin videozapis i broj na koji se može glasati za Bačić.

Foto: HRT

- I još jedan klip, vjerujem da ste primijetili koga nije bilo, redni broj 13 - rekla je voditeljica Iva Šulentić (35) prije ponovljene videosnimke nastupa Lidije Bačić. Prvo su pušteni svi isječci, zatim su kao gosti na natjecanju pjevali Mia Negovetić (16) i Dino Jelušić (26), a potom su izdvojeno pustili Lillin nastup.

- Odmah potom, a unutar regularnih 15 minuta glasovanja, prikazan je izostavljeni isječak Lidije Bačić, što znači da su svi izvođači unutar termina glasovanja prikazani dvaput, u jednakom trajanju isječka - kažu s HRT-a.

No Lidija ipak smatra kako je na neki način bila 'zakinuta'.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Čula sam za taj problem, kasnije i vidjela, HTV je naknadno u zadnjim sekundama posebno pustio moj redni broj što je bilo prekasno. Vjerojatno sam barem malo zakinuta. Ne bih radila dramu oko toga, sretna sam jer sam bila na Dori kao ostvarena osoba s puno koncerata i uspjeha mojih pjesama, kao svojevrsni homage Dori i onome što mi je značila kao klinki koja je pjevala tamo kao glavni vokal Perli s 15 godina. Podržala sam povratak i glazbu ovim činom i sudjelovanjem - rekla nam je Lidija.

Rokovu timu zaželjela je sreću, ali smatra da bi bilo bolje da pjevaju pjesmu na hrvatskom jeziku.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Ako mogu promijeniti stvari, neka pjeva hrvatsku verziju i vrati se ponosan jer je pjevao na materinjem jeziku rekla je Lidija.

Osim problema s prikazom brojeva na ekranu, javili su nam se ljuti gledatelji koji tvrde da pet minuta tijekom Dore nisu uopće mogli glasati za svoju favoritkinju Lorenu Bućan.

Foto: HRT/Screenshot

- Glede poziva, ni u jednom trenutku nije zabilježen zastoj na linijama i svi su brojevi bili otvoreni 15 minuta. Postoje zabilježeni neuspješni pozivi prije i poslije početka glasovanja, no unutar 15 minuta, kad su linije bile otvorene za glasovanje, sve je bilo regularno - odgovorili su nam s HRT-a.

Od najvećeg televizijskog skandala prošlo je 20 godina

Titula najljepše Hrvatice 1998. godine Lejli Filipović, tada Šehović, vjerojatno budi podosta ružnih sjećanja jer joj je kruna nakon izbora bila oduzeta. Direkcija izbora za Miss Hrvatske je donijela odluku poništiti izbor Lejle Šehović za Miss Hrvatske te umjesto nje proglasiti Ivanu Petković. Ipak, Lejla se izborila za svoju krunu i otišla na svjetski izbor.

- Krunu mi mogu oduzeti samo fizički! Stvar je u mom imenu i prezimenu - govorila je tada Lejla.