Ricky Martin stigao u Podgoricu, obožavatelji ga dočekali uoči koncerta godine

Globalna glazbena ikona Ricky Martin sletio je u Podgoricu, gdje će večeras na Trgu neovisnosti održati veliki besplatni koncert povodom proslave 20. obljetnice obnove neovisnosti Crne Gore. Njegov dolazak, zabilježen fotografijama koje je objavila Zračna luka Podgorica, izazvao je golemo zanimanje javnosti i medija, pretvarajući glavni crnogorski grad u epicentar regionalnog glazbenog događaja. Koncert je najavljen kao poklon države građanima i jedan od najznačajnijih glazbenih spektakala u modernoj povijesti regije.

Organizaciju središnjeg događaja trodnevnog obilježavanja jubileja potpisuje Koordinacijsko tijelo Vlade Crne Gore, koje je nastup svjetske zvijezde opisalo kao događaj koji Crnu Goru pozicionira kao mjesto susreta vrhunske umjetnosti i kulture. U službenom priopćenju navode kako je koncert "osmišljen kao poklon države svojim građanima", zbog čega će ulaz na Trg neovisnosti biti slobodan za sve posjetitelje iz Crne Gore, regije i svijeta.

Foto: Instagram/Aerodromi CG

"Dolazak umjetnika čije ime simbolizira vrhunsku produkciju i univerzalni glazbeni jezik potvrđuje namjeru Vlade Crne Gore da ovaj povijesni jubilej obilježi na veličanstven način", poručili su iz Vlade. Istaknuli su kako je Ricky Martin umjetnik koji je redefinirao svjetsku pop scenu, dobitnik više Grammy nagrada te jedan od najprodavanijih izvođača svih vremena s više od 70 milijuna prodanih albuma. Njegov nastup u Podgorici prilika je da se pošalje snažna poruka o Crnoj Gori kao mjestu povezivanja, kulture i prosperiteta.

Uoči dolaska, portorikanski pjevač dao je intervju za portal RTCG, u kojem je otkrio kako s velikim uzbuđenjem iščekuje svoj prvi nastup u Crnoj Gori.

​- I prije nego što sam dobio poziv, znao sam za prirodne ljepote Crne Gore i toplinu njenih ljudi. Postoji nešto zaista posebno u nastupu u nekoj zemlji po prvi put, pogotovo jer vam to pruža priliku da doživite nešto potpuno novo, čak i nakon toliko godina karijere - izjavio je Martin.

Foto: Instagram/Aerodromi CG

Naglasio je kako se nada da će iza sebe ostaviti noć radosti, povezanosti i slavlja, jer glazba ima moć ujediniti ljude izvan jezičnih i geografskih granica. Posebno ga, kaže, raduje što njegove pjesme danas pjevaju i generacije koje nisu bile ni rođene kada su nastale.

​- To je jedan od najvećih darova koje umjetnik može dobiti. Kad vidim ljude svih uzrasta kako pjevaju moje pjesme, to me podsjeti da glazba zaista nema rok trajanja. Pjesme dobiju vlastiti život i pronalaze novu publiku na načine koje nikad nisam mogao zamisliti - rekao je, dodavši kako su društvene mreže tu vezu učinile još neposrednijom.

Osvrnuvši se na očekivanja od publike, otkrio je da je čuo samo najbolje o atmosferi na Balkanu.

Foto: Instagram/Aerodromi CG

​- Čuo sam divne stvari o publici širom Balkana i jako sam uzbuđen zbog toga. Po onome što sam čuo, vrlo su strastveni i potpuno prisutni u svakom trenutku, a ako je to istina, vrlo smo slični. Kao izvođaču, takva energija je sve. Zato su moja očekivanja visoka na najbolji mogući način. Spreman sam dati sve od sebe i imam osjećaj da će Podgorica biti jedna od onih nezaboravnih noći - zaključio je.

Glazbeni program na Trgu neovisnosti počinje u 19 sati, a prije glavne zvijezde večeri publiku će zagrijati domaći izvođači Tamara Živković, Milena Vučić i Nenad Knežević Knez. Nakon što Ricky Martin završi svoj nastup, pozornicu će preuzeti poznati njemački producent i DJ Robin Schulz, čime će se proslava nastaviti duboko u noć.

*uz korištenje AI-ja

