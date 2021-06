Pjevačica Rihanna (33) i reperica Nicki Minaj (38) iza sebe već imaju dvije uspješne suradnje. Zajedno su snimile pjesme 'Fly' i 'Raining Man', a zbog njihovih nedavnih objava na Instagramu fanovi su se ponadali da spremaju novi duet.

Nicki je objavila dvije fotografije na kojima pozira odjevena u žutu haljinu. Odabrala je pripijeni, kratki model, istaknuvši bujnu stražnjicu koja joj je, inače, zaštitni znak.

- Kraljica se vratila! - komentirali su obožavatelji, oduševljeni njezinom savršenom figurom nakon poroda. Reperica je na objavi skupila više od 4,5 milijuna lajkova.

Istog dana, Rihanna je na profilu podijelila niz fotografija u pripijenoj pletenoj bijeloj haljini koja malo toga ostavlja mašti. Ponosno je pokazala vitke noge i struk. Kao i Nicki, za svoj izgled je dobila samo komplimente, a mnogi su primijetili da je uz haljinu iskombinirala isti model sandala kao Nicki.

- 'Prekrasno je vidjeti ženu koja zrači samopouzdanjem kao RiRi', 'Wooow, ti si mi inspiracija, izgledaš fenomenalno', 'Kako ono ide tvoja pjesma... Sjajiš kao dijamant draga Rihanna', 'Prekrasna si' - samo su neki od komentara pratitelja.

No osim komplimenata, među obožavateljima se povela rasprava o 'skrivenom' značenju njihovih outfita. Naime, vjerni fanovi pjevačica na Twitteru tvrde da to što su se odlučile za isti model Bottega Veneta štikli nije slučajnost. Uvjereni su da je to znak da pjevačice pripremaju novu zajedničku pjesmu, a s obzirom da je Rihanna najavila povratak u glazbene vode nakon petogodišnje pauze, taj scenarij se ne čini nemogućim.