Rihanna preuzima show na Super Bowlu: Čak 400 radnika mora sastaviti binu u 8 minuta?

Deveterostruka dobitnica Grammyja Rihanna ove nedjelje će na Super Bowlu održati svoj dugoočekivani nastup uživo.

- Koliko god to bilo zastrašujuće jer nisam bila na pozornici sedam godina, postoji nešto uzbudljivo u svom tom izazovu. I važno je za mene da to učinim, ove godine. To je važno za reprezentaciju, važno je i za mog sina da to vidi - rekla je Rihanna.

Ovo je drugi put da je Rihanna pozvana da nastupi na Super Bowlu nakon što je navodno odbila ponudu 2018. iz solidarnosti s Colinom Kaepernickom i njegovim protestom protiv rasne nepravde.

Dok su detalji ovogodišnjeg showa u strogo čuvani, kao i planovi kreativnog tima, Rihanna je tvrdi da će u nastup ugraditi elemente svoje karipske kulture.

- Važno mi je to. Reprezentiranje imigranata, moje zemlje, Barbadosa, reprezentacija crnih žena - kaže Rihanna.

Navodno će biti potrebna ekipa od 300 do 400 radnika da sastave pozornicu u osam minuta i isto tako brzo ju rastave, što će biti pothvat koji će zahtijevati vojnu preciznost za koncert koji će trajati 13 minuta.

Pjevačica nije izdala solo album od siječnja 2016. Rihanna je u listopadu objavila singl “Lift Me Up” u čast preminulom glumcu Chadwicku Bosemanu za Marvelov film “Black Panther: Wakanda Forever”, čime je zaradila nominaciju za Oscara.

