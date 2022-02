Glazbeni par Rihanna (33) i A$AP Rocky (33) prošli tjedan su objavili da očekuju svoje prvo zajedničko dijete, što je izazvalo pravu histeriju među njihovim obožavateljima na društvenim mrežama.

Reper i pjevačica počeli su izlaziti u studenom 2020. Prije toga su godinama bili bliskih prijatelji, no Rocky je navodno cijelo vrijeme bio zaluđen Rihannom.

Počeli su surađivati 2011. godine, kada su snimili pjesmu 'Cockiness', a Riri se dvije godine nakon pojavila u spotu za Rockyjevu pjesmu 'Fashion Killa'.

Prije romanse s Rihannom, Rocky je živio burnim životom i imao je teško djetinjstvo. S drogom je eksperimentirao još u mladosti, njegov otac je završio u zatvoru zbog dilanja kad je Rocky imao 12 godina, a godinu dana nakon ubili su mu brata.

U jednom intervjuu također je opisivao orgije sa školskim kolegama na krovu stambene zgrade, za vrijeme pauze za ručak.

- Naša škola je bila tri bloka dalje, a puštali su nas na ručak na 45 minuta. Dizalom smo se popeli na krov i svi su spustili kapute na zemlju. Bilo je pet djevojaka i deset momaka, a svi smo se samo izmjenjivali. Mnoge od njih sam fotografirao i dokumentirao - ispričao je A$AP.

Na popisu njegovih bivših ljubavi nalazi se i pjevačica Rita Ora (31). U jednoj od svojih pjesama opjevao je oralni seks s njom, a ona mu je uzvratila u intervjuu na američkom radiju.

- Nije me briga što govoriš o meni. Boli me ku*ac. To je jednostavno tako. Jako sam zadovoljna onim što radim i ponosna sam na to tko sam i što predstavljam - rekla je Rita.

Rocky je izlazio i s Kendall Jenner (26), a ponovno je dospio na naslovnice kada je na PornHub-u procurila njegova snimka seksa.

Međutim, jedino što se njemu u tom trenutku činilo problematičnim bila je činjenica da su brojni fanovi njegove ljubavničke sposobnosti opisali kao 'razočaravajuće'. Reper je tada izjavio da za njega može jamčiti 'dugačka lista zadovoljnih žena'.

Također, imao je i problema sa zakonom, te je zbog napada odslužio kratku zatvorsku kaznu u Švedskoj 2019. godine. Prije toga, bio je i u zatvoru na otoku Rikers zbog dilanja droge 2006. godine.

2012. su ga dvaput je uhitili, jednom zbog tučnjave u New Yorku, a drugom prilikom nakon što je navodno napao dvojicu fotografa. Godinu dana nakon optužili su ga da je ošamario ženu na glazbenom festivalu, no dvije godine kasnije spor se riješio izvan suda.

- Pravo je pitanje može li Rocky ostaviti sve ove incidente iza sebe i usredotočiti se na zasnivanje obitelji ili će se oni rasplamsati opet - rekao je anonimni glazbenik za The Sun.

- Rihanna neće podnositi gluposti, a jednom kada beba bude u igri, morat će dramatično promijeniti svoje ponašanje - dodao je.