Rihannin komentar pokrenuo je šuškanja o četvrtom djetetu...
Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Pjevačica izazvala je lavinu reakcija nakon što je ispod Instagram objave jedne korisnice ostavila komentar koji su mnogi protumačili kao moguću najavu četvrte trudnoće

Jedan komentar. Nekoliko riječi. I dovoljno materijala da internet opet krene svojim uobičajenim putem, u teorije, nagađanja i kolektivno analiziranje tuđeg privatnog života. Ovog puta u glavnoj ulozi je Rihanna (37).

Pjevačica izazvala je lavinu reakcija nakon što je ispod Instagram objave jedne korisnice ostavila komentar koji su mnogi protumačili kao moguću najavu četvrte trudnoće.

Foto: Instagram

U videu je stajao natpis: 'Odlučujem hoću li biti vruća i seksi ili trudna 2026. godine…', a Rihanna je kratko odgovorila: 'Čekaj! Znači, nisam luda? Kladim se!' I to je bilo dovoljno.

Obožavatelji su odmah krenuli s interpretacijama, od toga da je riječ o čistoj šali, do zaključaka da pjevačica ozbiljno razmišlja o još jednom djetetu. Rihanna i njezin dugogodišnji partner A$AP Rocky već imaju troje djece: RZA-u (3), Riota (2) i tromjesečnu kćer Rocki. No dio fanova u cijeloj priči vidi nešto drugo. Ne bebu, nego još jednu potvrdu da se novi album i dalje gura u drugi plan. 

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

