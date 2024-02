Riječka plesačica Maja Kereš je plesala uz Timberlakea: 'Nisam znala da je to audicija za njega'

Trenutak koji je riječku plesačicu Maju Kereš proslavio u plesnom svijetu je njezina suradnja sa slavnim Justinom Timberlakeom. Prvi put je uz američkog pjevača zaplesala na njegovoj posljednjoj svjetskoj turneji "The Man of the Woods" 2018. i 2019., a prošlog mjeseca mu se pridružila na nekoliko evenata po SAD-u i Meksiku.

- Justin je pjevao na otvorenju novoga hotela u Vegasu i imao kraći koncert, pa sam i ja tu plesala. Odmah dan poslije smo letjeli u Meksiko u Cancun, gdje smo ponovili taj nastup - govori Riječanka.

Sve je počelo kad je iz rodne Rijeke otišla u New York, a potom u Los Angeles.

- Kad sam živjela u L.A.-u, dvije godine sam odlazila na satove Martyja Kudelke, Justinova koreografa. Onda sam se odlučila prijaviti na audiciju za Timberlakeov spot. Nisam znala da se radi o njemu i dobila sam je. Nakon toga sam primila poziv od Martyjeva tima bih li im se voljela pridružiti na svjetskoj turneji kao jedna od plesačica. Poslije mi je Marty rekao da je pratio moj napredak kroz te satove. Svidjela mu se i moja profesionalnost na tom snimanju spota - prisjeća se Maja.

A kako je Riječanka odabrala Ameriku...

- Prvo sam stigla u New York, doslovno sam guglala, tražila plesne programe koji će spajati žanrove koji su me zanimali - balet s tim urbanim dijelom. Sve me zanimalo, pa sam našla program u dance centru u Broadwayu, gdje se moglo birati smjerove. Oni su nudili i vizu za internacionalne studente, a to mi je puno značilo. Prvo sam išla na tri mjeseca, a onda produljivala. Ostala sam sedam mjeseci u tom programu, a onda su me zapazili iz agencije pa sam napravila i radnu vizu - govori Maja.

Suradnja s Timberlakeom kruna je njezine dosadašnje plesne karijere.

- Justin je fenomenalan frajer. Ne samo kako pjeva, nego i kako pleše, a tako dobro plesati i uz to pjevati je nevjerojatno. Toliko podiže tu ljestvicu nama na probama - otkriva nam Maja.

Kao plesačica puno je komunicirala s pjevačem, ali se smije i dodaje kako joj je najiritantnije pitanje nakon kraja turneje bilo "kakav je Timberlake uživo?"

- Ne možeš zabušavati jer vidiš njega koji je toliko talentiran i drag. Budući da on na koncertima pleše, imali smo i zajedničke probe - rekla je Maja.

Daljnju suradnju sa slavnim pjevačem ne bih odbila.

- Takav je život freelancera, pun neizvjesnosti - zaključuje Maja.