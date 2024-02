Britney uzvratila Justinu: 'Hoćeš li otići kući i plakati svojoj mami kao prošli put? Nije mi žao...'

Nekadašnja princeza popa Britney Spears (42) uzvratila je bivšem dečku, pjevaču Justinu Timberlakeu (43) nakon što ju je on izazvao na svom nedavnom nastupu.

- Netko mi je rekao da netko priča sr*nja o meni. Hoćeš li to iznijeti na sudu ili ćeš otići kući i plakati mami kao prošli put? Nije mi žao! - napisala je Britney na Instagramu.

Foto: MPNC

Prije toga, Timberlake se naizgled obratio Britney tijekom koncerta u New Yorku.

- Želio bih iskoristiti ovu priliku da se ispričam je*eno apsolutno nikome - rekao je publici prije nego što je otpjevao svoj hit iz 2002. 'Cry Me a River', koji je inspiriran time što ga je ona varala tijekom njihove veze. Bivši par bio je u vezi od 1999. do 2002. godine.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Britney je u svojim memoarima 'The Woman in Me', otkrila da je pobacila dok je bila s pjevačem jer on nije bio sretan zbog trudnoće i nije želio biti otac.

Ranije ovoga tjedna, ispričala se svima koje je uvrijedila svojim memoarima.

- Želim se ispričati za neke stvari koje sam napisala u svojoj knjizi. Ako sam ikoga uvrijedila, od ljudi do kojih mi je stalo, jako mi je žao. Također sam htjela reći da obožavam novu pjesmu Justina Timberlakea 'Selfish' - napisala je u objavi na Instagramu koju je u međuvremenu obrisala.