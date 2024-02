Justin Timberlake je navodno prevario bivšu Cameron Diaz: 'Skinuli smo se i zabavljali...'

Bivša Playboyeva zečica Zoe Gregory (49) tvrdi da se jednom spetljala s Justinom Timberlakeom (43) dok je on izlazio s Cameron Diaz (51).

Foto: Mehdi Taamallah/PRESS ASSOCIATIO

Zoe je za Daily Mail ispričala da je pjevača upoznala na zabavi u Playboy vili te da mu se krenula upucavati. Tvrdi da ju je prvo odbio rekavši joj da je u vezi, no ona nije odustajala. Kada mu je rekla da njegova djevojka trenutno nije s njim, on je tada navodno popustio.

Foto: Instagram

- Nije želio izgledati kao slabić. Oboje smo ušli u špilju, skinuli se te se krenuli zabavljati - rekla je Zoe dodajući da nisu spavali skupa, ali da su se mazili i ljubili.

Britney Spears tvrdi da ju je varao

Pjevačica Britney Spears (42) je u svojim nedavno objavljenim memoarima 'The Woman in Me' tvrdila da ju je Timberlake prevario s drugom.

Pričalo se da ju je varao s Nicole Appleton iz britanske grupe All Saints nakon što su viđeni kako se zajedno vračaju u hotel u Londonu 2000. godine.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Također, Britney je u jednom trenutku zatekla pjevačicu Tonyu Mitchell u njegovom krevetu. Timberlake je zatim prekinuo s Britney putem poruke kada je saznao da ga je prevarila s koreografom Wadeom Robsonom.

Navodno je varao i Jessicu Biel

Samo nekoliko tjedana nakon razlaza s Cameron Diaz, 2007. godine, Timberlake je viđen kako čavrlja s glumicom Jessicom Biel na zabavi povodom dodjele Zlatnih globusa, što je nju navodno razbjesnilo.

Pričalo se da je pjevač prevario Jessicu 2010. godine s glumicom Olivijom Munn, no on je zanijekao tvrdnje.

Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL

Timberlake i Biel na kraju su se vjenčali 2012. godine i dobili dvoje djece. Međutim, u studenom 2019. uhvaćen je kako se na večeri drži za ruke s glumicom Alishom Wainwright. Ubrzo nakon toga ispričao se putem Instagrama.

- Ništa se nije dogodilo između mene i moje kolegice. Previše sam popio te večeri i kajem se zbog svog ponašanja. Trebao sam se ponašati bolje - zaključio je Timberlake tada.