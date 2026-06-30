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FESTIVAL U PUNOM ZAMAHU

Riječke ljetne noći: Evo što donosi program ovog tjedna

Piše Ana Grabić,
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Riječke ljetne noći: Evo što donosi program ovog tjedna
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Foto: PROMO
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Utorak počinje iznenađenjem. Na tržnici Brajda, između štandova i svakodnevne buke mjesta na kojem grad kupuje povrće, premijerno se izvodi 'TO=TO'

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Postoje gradovi koji ljeti uspore, slegnu ramenima i prepuste se rutini. Rijeka nije jedan od njih. Dok se more grije, a sunce kasni sve dulje na nebu, Riječke ljetne noći pretvaraju grad u nešto između kazališta i avanture - i ovaj tjedan nema razloga biti negdje drugdje.

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Utorak počinje iznenađenjem. Na tržnici Brajda, između štandova i svakodnevne buke mjesta na kojem grad kupuje povrće, premijerno se izvodi 'TO=TO' - projekt Petog ansambla i kolektiva CO2 prema tekstu danske pjesnikinje Inger Christensen. Jer upravo to Riječke ljetne noći rade bolje od svakog festivala u regiji: pronalaze mjesta na kojima kazalište nikad nije bilo i pitaju se što bi se moglo dogoditi kada dođe.

Foto: PROMO

Srijeda je za one koji vole izbor. Ispred HNK Ivana pl. Zajca Talijanska drama premijerno izvodi 'La dolce balera' u režiji Giuseppea Nicodema - lagana, ljetna, sa svim čarima talijanskog teatra na otvorenom. A malo kasnije i nekoliko ulica dalje, ispred Ekonomske škole 'Mijo Mirković', Riječki simfonijski orkestar svira uživo dok na platnu teče nijemi Busterov 'General'.

Stare slike, živi zvukovi, topla noć. Rijetko koji grad može ponuditi takav raspored za jednu srijedu. Četvrtak pripada zvijezdama i Karlu Hubaku. Serenada ljetne noći izvodi se u vrtu Astronomskog centra – i teže je zamisliti savršeniji okvir za premijeru. Glazba, nebo, vrt. Neke večeri jednostavno same sebi postanu razlog.

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Petak zaokružuje tjedan s dva lica iste ljubavi prema gradu. Arhitektonska šetnja 'Glazbeno srce industrijske ulice u Rijeci' s Velidom Đekićem kreće u 20 sati kao uvod u ono što slijedi – klavirski recital Orient Express u 21 sat u staroj remizi. Napušteni industrijski prostor, klavir, noć i čovjek koji svira.

Takve kombinacije ne zaboravljaju se lako. Ovog ljeta festival nudi 43 izvedbe na 25 lokacija diljem grada, a ulazak na mnoge od njih je slobodan. Sve ostalo - raspored, ulaznice, detalji - na stranicama je HNK Ivana pl. Zajca. Jedino što treba odlučiti jest hoćete li doći na jednu večer ili na sve četiri.

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