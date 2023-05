Rijetki izlazak Livaja, pratili su vaterpolo utakmicu: Zaljubljena Iris više je snimala supruga...

Odlučujuća, peta utakmica za prvaka Hrvatske u vaterpolu između Jadrana i Juga privukla je na poljudski bazen brojna poznata lica, a splitska momčad osvojila je prvi naslov od samostalnosti Hrvatske.

Vaterpolski spektakl nije mogao propustiti ni miljenik Hajdukovih navijača, Marko Livaja (29), koji je na utakmicu stigao u društvu supruge Iris Livaje.

Supruga nogometaša je na svom Instagram profilu objavila slavlje i sreću koja je uslijedila nakon pobjede.

Iris je u ležernom izdanju snimila video kako se veseli. Kosu je podigla u punđu, a na sebi je nosila široku sivu majicu.

- Naš je Jadran - napisala je u opisu Instagram Storyja.

Podsjetimo, Iris i Marko Livaja nedavno su proslavili prvu godišnjicu braka, a ona je jednom prilikom za Slobodnu Dalmaciju otkrila da su neki pokušali spriječiti njihovu ljubav.

- Kad sam ga tek upoznala, mislila sam – on je malo mlađi, on je mislio – ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo kako će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je - rekla je.

Par se vjenčao nakon osam godina ljubavi, a kao krune ljubavi ranije su stigli kći Elizabeta (6) i sin Lorenzo (2). Također, golupčićima nikada nije smetala razlika od 14 godina.

