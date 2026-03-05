Obavijesti

Rijetko je viđamo ovakvu: Nina Badrić šetala u ležernom outfitu

Rijetko je viđamo ovakvu: Nina Badrić šetala u ležernom outfitu
Zagreb: Nina Badrić prošetala gradom | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U opuštenoj šetnji zagrebačkim Cvjetnim trgom, Nina Badrić uživala je u sunčanom danu i društvu svog malog bijelog psa. Djelovala je raspoloženo i opušteno

Sunčan dan na zagrebačkom Cvjetnom trgu privuklo je brojne prolaznike, a među njima se u opuštenoj gradskoj šetnji mogla vidjeti i pjevačica Nina Badrić (53).

U ležernom, ali vrlo upečatljivom izdanju, Nina je prošetala centrom grada uživajući u svakodnevnim trenucima daleko od pozornice.

Odjenula je pastelni kaput boje lavande, koji je kombinirala s narančastom majicom i sportskim tenisicama.

Tamne sunčane naočale i mala crna torbica dodatno su upotpunili cijeli look, dok je u rukama nosila nekoliko vrećica iz kupovine, što sugerira da je iskoristila dan obilazak trgovina.

Posebnu pažnju prolaznika je privukao njezin mali pas koji je veselo koračao ispred nje na povodcu. Pahuljasti ljubimac strpljivo je pratio vlasnicu.

Nina je djelovala raspoloženo i potpuno opušteno, uživajući u šetnji sa svojim četveronožnim prijateljem.

