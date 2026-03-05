Rijetko je viđamo ovakvu: Nina Badrić šetala u ležernom outfitu

Sunčan dan na zagrebačkom Cvjetnom trgu privuklo je brojne prolaznike, a među njima se u opuštenoj gradskoj šetnji mogla vidjeti i pjevačica Nina Badrić (53).

Zagreb: Nina Badrić prošetala gradom | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U ležernom, ali vrlo upečatljivom izdanju, Nina je prošetala centrom grada uživajući u svakodnevnim trenucima daleko od pozornice.

Odjenula je pastelni kaput boje lavande, koji je kombinirala s narančastom majicom i sportskim tenisicama.

Tamne sunčane naočale i mala crna torbica dodatno su upotpunili cijeli look, dok je u rukama nosila nekoliko vrećica iz kupovine, što sugerira da je iskoristila dan obilazak trgovina.

Posebnu pažnju prolaznika je privukao njezin mali pas koji je veselo koračao ispred nje na povodcu. Pahuljasti ljubimac strpljivo je pratio vlasnicu.

Nina je djelovala raspoloženo i potpuno opušteno, uživajući u šetnji sa svojim četveronožnim prijateljem.