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Ripper: 'Napustio nas je Deni Kožić, moj zapruđanski guru'

Piše 24sata,
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Ripper: 'Napustio nas je Deni Kožić, moj zapruđanski guru'
Zagreb: Na Danima Zapru?a posjetitelji osim u glazbi mogu uživati u hrani i luna parku | Foto: Borna Filic/PIXSELL
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Deni Kožić, bio je zagrebački gitarist, pjevač i kantautor, a osim Pipsa, svirao je i sa Jurom Stublićem & Filmom te Psihomodo Popom

Admiral

Napustio nas je Deni Deny Kožić, moj zapruđanski guru i neko vrijeme član Pipsa u Drveće i rijeke koncertnoj eri. Muzičar od glave do pete i jeben tip privatno. Život nas je, na moju sreću, spojio sve do današnjih dana. Deny, skuri jednu i za mene namćora čim dođeš rego. Volim te, vidimo se - napisao je Dubravko Ivaniš Ripper, frontmen benda Pips, Chips & Videoclips na svom Facebook profilu, javlja portal Ravno do dna

Deni Kožić iznenada je preminuo u 62. godini života. Rođen je 20. rujna 1964. Bio je zagrebački gitarist, pjevač i kantautor, a osim Pipsa, svirao je i sa Jurom Stublićem & Filmom te Psihomodo Popom. Kako piše portal Ravno do dna, karijeru je započeo sredinom osamdesetih, kada je s Robertom Jurićem i Vlatkom Čavarom Bradom osnovao grupu Ritam s ovoga svijeta. Krajem 80-ih postaje gitarist u postavi Jura Stublić & Film te sudjeluje na albumu 'Zemlja sreće' na kojem su gostovali Vlatko Stefanovski i Massimo Savić. U spotu za pjesmu 'Dobre vibracije', Kožić je svirao gitaru na vrhu nebodera na Trgu bana Jelačića. 

Svirao je i s Pjer Žardinom & Psima od slame te Den Deri. Samostalno je objavio singl 'Nasukan' i 'Major Tom'. Autor je pjesama '1958', 'Morska', 'Eko gorivo' i 'Dvoje', dueta s Ljubicom Gurdulić iz Svadbasa. 

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