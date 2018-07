Rita je stigla u Istru s dečkom: Pokušala se skriti iza naočala

☀️ punjenje baterija za večeras.. 🌊🐠 u 20:00 u kockicama gledamo tekmuuuuuuu i nakon 90minuta stresa, gubljenja kose,živaca i zatajenja srca čeka vas parteeeeeey! Jedva čekam da moj bend i ja stanemo na stageeeee i zagrijemo atmosferu za Ritu Oru! 😃💃🏼 Kakva večer! Jeste spremniiiii? Svi u Poreč!!!!!!

A post shared by F R A N K A (@frankaofficial_) on Jul 7, 2018 at 4:41am PDT