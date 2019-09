Rita Ora: Spavam s mamom u krevetu kad mi dođe u posjetu

Pjevačica Rita Ora (28) u jednom od posljednjih intervjua za magazin Marie Clarie iznenadila je komentarima vlastitog ljubavnog života. Priznala je kako se vrlo lako zaljubljuje, a kada se zaljubi, voli jako.

Foto: Instagram/orijent

- Ljudi vole puno znati o mom privatnom životu i to sam na neki način prihvatila. Ali ono što sam o ljubavi naučila jest da ona trenutno nije moj prioritet i mislim da zapravo nije bila već neko vrijeme. Ne znam, uvijek jako nekoga zavolim i jako se zaljubim, uvijek - kaže Rita.

Foto: Instagram

Ono čime je obožavatelje posebno iznenadila je priznanje kako i danas, sa svojih 28 godina, voli spavati u istom krevetu s majkom Verom, jer voli da ju mazi i tretira kao malo dijete. Razlog zbog kojeg joj je to još uvijek navika je taj što se ponekad osjeća usamljeno.

- Cijelo vrijeme molim mamu da ostane kod mene. Kada je ona u kući, osjećam se sigurno. Ponekad se osjećam usamljeno i volim kada mi mama kuha. Volim kada me tretira kao malo dijete, iako sam odrasla - priznala je.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Rita Ora vlasnica je svjetski poznatih hitova 'Let You Love Me', 'Anywhere', 'Your Song' te brojnih drugih koji će uskoro odzvanjati i u Hrvatskoj, a u svoju turneju povodom promocije albuma 'Phoenix', uz najveće svjetske metropole poput Londona, Pariza, Milana i dr. gdje je redom punila dvorane, uvrstila je i Zadar.