PUSTILA MAŠTI NA VOLJU

Rita Ora u izdanju kakvo još niste vidjeli: Umjesto grudnjaka 'obukla' rođendanske kapice

Britanska pjevačica kosovskog podrijetla, Rita Ora, ponovno je uspjela iznenaditi javnost svojom posljednjom objavom na Instagramu. Na fotografijama pozira u nizu nekonvencionalnih i provokativnih modnih kombinacija. S jarko crvenom kosom, koja varira od bujne, razbarušene frizure do elegantnog boba, pjevačica je utjelovila duh razigranosti i odvažnosti. Najviše pažnje privukao je bikini izrađen od šiljatih rođendanskih kapica...
Zvijezda je podijelila seriju avangardnih fotografija i videozapisa sa snimanja za francuski Crash Magazine, pokazavši svoju najhrabriju i najkreativniju stranu do sada.  | Foto: Instagram/Rita Ora
