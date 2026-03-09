Rita Ora u izdanju kakvo još niste vidjeli: Umjesto grudnjaka 'obukla' rođendanske kapice
Britanska pjevačica kosovskog podrijetla, Rita Ora, ponovno je uspjela iznenaditi javnost svojom posljednjom objavom na Instagramu. Na fotografijama pozira u nizu nekonvencionalnih i provokativnih modnih kombinacija. S jarko crvenom kosom, koja varira od bujne, razbarušene frizure do elegantnog boba, pjevačica je utjelovila duh razigranosti i odvažnosti. Najviše pažnje privukao je bikini izrađen od šiljatih rođendanskih kapica...