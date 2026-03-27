ZAHTJEVNA IGRA

Rivalstvo između plemena u Survivoru će se zaoštriti! 'Neće se lako predati, neka se bore'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Nova TV

U nadolazećem izazovu natjecatelje očekuje jedna od najzahtjevnijih igara, takozvana slijepa borba, u kojoj presudnu ulogu ne igraju samo snaga i brzina, već povjerenje i komunikacija

Večeras će se na terenu rivalstvo između žutog i zelenog plemena u Survivoru dodatno zaoštriti. Timovi će se boriti za plemenski imunitet na kojem će morati odlučiti koga će još poslati u eliminacijsku borbu. Iako zeleni tim ima brojčanu prednost, žuti će pokazivati sve više samopouzdanja.

U nadolazećem izazovu natjecatelje očekuje jedna od najzahtjevnijih igara, takozvana slijepa borba, u kojoj presudnu ulogu ne igraju samo snaga i brzina, već povjerenje i komunikacija unutar plemena. U svakoj rundi jedan član preuzet će ulogu vodiča, dok su preostala četiri natjecatelja tragači koji će na očima imati povez. Vodič će biti jedini koji vidi cijeli poligon, dok će se tragači morati potpuno osloniti na njegove glasovne upute. Njihov prvi zadatak bit će da, prateći vodičev glas, pronađu pet vreća s loptama raspoređenih po poligonu.

Nakon što prikupe lopte, vodič ih mora, i dalje isključivo glasom, dovesti do završnog dijela igre gdje ih čeka labirint. U završnici će vodič usmjeravati tragače kroz labirint sve do koša, u koji trebaju što brže ubaciti loptu. Pleme koje to prvo uspije ostvariti osvaja bod, a ukupnu pobjedu odnosi ono koje prvo dođe do pet bodova.

Vanesa će jasno poručiti: „Sigurno da možemo pobijediti, nadam se da ćemo to danas i pokazati jer i nama to puno znači“, dok će Čedomir sa suprotne strane uzvratiti: „Neće se žuti tako lako predati. Zašto bi nam dali prednost? Neka se bore, kao i mi.“

Kako će izgledati današnja intenzivna igra i koje će pleme morati odbrati nekoga od svojih članova za eliminacijsku igru, ne propustite pogledati u novoj uzbudljivoj epizodi Survivora.

