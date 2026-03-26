Što se skriva iza zelenog tima u Survivoru? 'Udara se na moj integritet, ja to ne dozvoljavam'

Zbog gubitka u igri za plemenski imunitet, zeleni tim morat će na plemenskom vijeću donijeti neke teške odluke. Rasprava će pokazati koliko je međusobno povjerenje narušeno, pri čemu će se posebno istaknuti Stefan, koji će pojedine članove svog tima nazvati 'hijenama'. „Imamo hijene i srnu, ja sam u ovoj metafori srna“, kazat će Stefan, ujedno i vlasnik ogrlice osobnog imuniteta koja mu jamči sigurnost, ali i prednost da direktno odabere jednog člana tima za eliminacijsku igru.

Na Vladino pitanje imali u žutom plemenu hijena, Marina će mu odgovoriti: „Kod nas su samo mali mravi.“

U Survivoru će pred zelenima i žutima biti večer u kojoj će se sve ono što se danima skupljalo napokon morati izgovoriti naglas. Nakon vremena provedenog pod liječničkom skrbi, Marko će se vratiti na plemensko vijeće u svoje pleme. „Definitivno se vraćam. To je neupitno skroz“, reći će Marko.

Žuti tim u ovu će večer ući osnaženi dvjema važnim pobjedama i nagradama koje su im donijele i emotivnu i taktičku prednost, dok će se kod zelenih otvoriti pitanja koja više nitko neće moći zaobići. U središtu svega bit će Stefan, čovjek kojeg su članovi zelenog plemena otvoreno željeli poslati u borbu, ali će im planove pomrsiti ogrlica osobnog imuniteta.

Napetost će dodatno porasti kada se otvori priča o optužbama koje su se već neko vrijeme gomilale. Ivana će bez zadrške sažeti što dijelu plemena smeta: „Mnogi od nas smo već rekli da ta neka halapljivost što se tiče hrane, onda druga stvar je bila to što burno reagira na poligonima u situaciji kada nam svima treba da budemo smireni.” Stefan će, međutim, uzvratiti iz svoje perspektive i jasno dati do znanja da se ne namjerava povući: „Kad te napadaju tri-četiri hijene, gledali su što ću napraviti. Očekivali su da ću se povući, ali ja sam se branio. Udara se na moj integritet i intelekt. Ja to ne dozvoljavam”, objasnit će.

Hijenama će prozvati Anu, Adrijanu i Dunju. „Bilo je tu dosta drugih, oni nisu bili hijene nego kojoti. Došli su da se naslade“, reći će Stefan. Pred zelenima će tako biti večer odluka, razotkrivanja i poteza koje ne propustite pogledati u novoj epizodi Survivora.