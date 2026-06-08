Rizik se isplatio te im je donio milijune: "Ghostbusters" su u kina stigli prije 42 godine

Kada je 8. lipnja 1984. godine u kina stigao film "Ghostbusters", malo je tko mogao predvidjeti da će ova neobična kombinacija komedije, znanstvene fantastike i horora postati jedan od najutjecajnijih filmskih naslova desetljeća. U režiji Ivana Reitmana te prema scenariju Dana Aykroyda i Harolda Ramisa, film je stvorio jedinstvenu formulu koja je osvojila publiku diljem svijeta i postavila temelje franšizi koja traje više od četiri desetljeća.

U središtu priče nalaze se trojica ekscentričnih parapsihologa s njujorškog Sveučilišta Columbia, Peter Venkman, Ray Stantz i Egon Spengler. Nakon što izgube posao zbog kontroverznih istraživanja paranormalnih pojava, odlučuju pokrenuti vlastiti posao pod nazivom "Ghostbusters". Iz napuštene vatrogasne postaje nude usluge hvatanja duhova i uklanjanja nadnaravnih prijetnji koje počinju opsjedati New York.

Njihov se posao isprva razvija sporo, no situacija se mijenja nakon susreta s prvim ozbiljnim paranormalnim slučajevima. Glazbenica Dana Barrett prijavljuje neobična događanja u svom stanu, uključujući demonsko biće koje iz njezina hladnjaka izgovara riječ "Zuul". Istodobno, broj nadnaravnih pojava u gradu ubrzano raste, a Ghostbustersi postaju medijske zvijezde. Kako bi odgovorili na sve veći broj poziva, zapošljavaju četvrtog člana tima, Winstona Zeddemorea.

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Radnja postupno otkriva kako se iza svih događaja krije drevni kult posvećen Gozeru Gozerijancu, moćnom božanstvu razaranja. Dana i njezin susjed Louis Tully postaju opsjednuti nadnaravnim entitetima Zuulom i Vinzom Clorthom, koji služe kao ključni elementi za otvaranje portala između dimenzija. Vrhunac filma događa se na krovu zgrade u kojoj se otvara prolaz prema drugom svijetu, a Ghostbustersi se suočavaju s Gozerom i njegovim najpoznatijim oblikom, golemim Stay Puft Marshmallow Manom, jednim od najprepoznatljivijih filmskih čudovišta svih vremena.

Jedan od razloga uspjeha filma bila je iznimna glumačka postava. Bill Murray briljirao je kao cinični i duhoviti Peter Venkman, dok su Dan Aykroyd i Harold Ramis utjelovili entuzijastičnog Raya Stantza i genijalnog znanstvenika Egona Spenglera. Sigourney Weaver unijela je ozbiljnost i karizmu u lik Dane Barrett, dok je Rick Moranis oduševio publiku kao nespretni računovođa Louis Tully. Važne uloge ostvarili su i Annie Potts, Ernie Hudson te William Atherton kao neugodni inspektor Walter Peck.

Ideja za film nastala je iz osobne fascinacije Dana Aykroyda paranormalnim pojavama i spiritualizmom. Njegova obitelj generacijama je pokazivala zanimanje za komunikaciju s duhovima, a upravo su ga takva iskustva inspirirala da stvori priču o modernim lovcima na duhove. Izvorna verzija scenarija bila je znatno ambicioznija i odvijala se kroz različite dimenzije i vremenska razdoblja, no zbog previsokih troškova projekt je značajno preoblikovan. U suradnji s Haroldom Ramisom i redateljem Ivanom Reitmanom priča je prizemljena, smještena u suvremeni New York te obogaćena humorom koji je postao jedan od njezinih zaštitnih znakova.

Produkcija filma bila je iznimno zahtjevna. Tvrtka Columbia Pictures pristala je financirati projekt s budžetom od približno 25 do 30 milijuna dolara, što je za komediju tog vremena predstavljalo velik rizik. Dodatni izazov predstavljali su specijalni efekti, koji su tada bili među najskupljima u filmskoj industriji. Kako bi ostvario viziju brojnih duhova, čudovišta i spektakularnih scena, Richard Edlund osnovao je Boss Film Studios, koji je kombinirao praktične efekte, minijature, animatroniku i tada revolucionarne vizualne tehnike.

Nakon premijere 8. lipnja 1984. godine film je odmah postigao ogroman uspjeh. Publika i kritika pohvalile su njegov jedinstveni spoj humora, akcije i horora, a posebno je istaknuta izvedba Billa Murrayja. "Ghostbusters" je sedam uzastopnih tjedana bio najgledaniji film u američkim kinima te je tijekom prvotne distribucije zaradio više od 280 milijuna dolara diljem svijeta. Kasnija reizdanja povećala su ukupnu zaradu na približno 370 milijuna dolara, čime je postao jedna od najuspješnijih komedija osamdesetih godina.

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Utjecaj filma nadišao je njegov financijski uspjeh. Tematska pjesma "Ghostbusters" Raya Parkera Jr. postala je svjetski hit i neizostavan dio popularne kulture. Film je pokrenuo golemu multimedijsku franšizu koja uključuje animirane serije, videoigre, stripove, društvene igre, igračke i brojne proizvode inspirirane likovima iz filma. Posebno se istaknula animirana serija "The Real Ghostbusters", koja je dodatno učvrstila popularnost brenda među mlađim generacijama.

Godine 1989. snimljen je nastavak "Ghostbusters II", no nije dosegao uspjeh originala. Nakon brojnih pokušaja razvoja trećeg nastavka, projekt je dugo stagnirao, osobito nakon smrti Harolda Ramisa 2014. godine. Reboot iz 2016. izazvao je podijeljene reakcije publike, dok su se filmovi "Ghostbusters: Afterlife" (2021.) i "Ghostbusters: Frozen Empire" (2024.) vratili izvornom kontinuitetu i ponovno povezali franšizu s njezinim korijenima.

Danas se "Ghostbusters" smatra jednim od najvažnijih filmova osamdesetih godina. Njegov spoj nezaboravnih likova, duhovitih dijaloga, inovativnih specijalnih efekata i nadnaravne tematike stvorio je djelo koje i dalje osvaja nove generacije gledatelja. Upravo zbog svoje kulturne važnosti film je 2015. godine uvršten u Nacionalni filmski registar Kongresne knjižnice Sjedinjenih Američkih Država, čime je službeno potvrđen njegov status filmskog klasika.