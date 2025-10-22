Rizvić u potpuno drukčijoj ulozi: Navikli ste me gledati kao zlicu, sad glumim tradicionalnu ženu

Obitelj Vukas najmoćnija je obitelj u Vrilu, imaginarnom selu u kojem se odvija radnja nove RTL-ove serije. Ante Vukas vlada selom, dok njegov skromni brat Ivica živi kao samohrani, ponosni otac dvojice sinova. Drugi dio obitelji Vukas u 'Divljim pčelama' čine Ivica (Dragan Veselić), njegovi sinovi Jakov (Luka Šegota) i Josip (Matko Jukić) te snaha Teodora (Arija Rizvić).

Foto: Tom Dubravec

Skroman, pošten, brižan - Ivica Vukas (Dragan Veselić) sušta je suprotnost svog bogatog i moćnog brata Ante. Utjelovio ga je u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' poznati zadarski glumac Dragan Veselić.

- Čitajući scenarij, mislim da imamo nešto u natruhama slično, a to je da je Ivica Vukas jedan obiteljski čovjek. On je samohrani otac dvaju sinova – jedan je učitelj u školi, a drugi dijete s teškoćama u razvoju. Jako je brižan, ima empatiju prema slabijima. U zavadi je sa svojim bratom Antom, a o čemu je riječ, neka to publika otkrije. To naše imaginarno selo Vrilo smješteno je u sinjskom području. Mišljenja sam da karaktere svakog čovjeka diktira okruženje. Tu je samo kamen, samoniklo bilje, poskoci, i samim time su i ljudi u karakteru malo žešći. Nema tu sivila, ili je crno ili bijelo - priča Dragan o svom liku.

Foto: Tom Dubravec

Oduševljen je Veselić i Sinjom kao kulisom za Vrilo, a oduševljen je i svojim mlađim kolegama. S Arijom Rizvić (Teodora Vukas) već je surađivao na jednom projektu, dok s Lukom Šegotom i Matkom Jukićem igra prvi put.

- Moram priznati da su sjajni. Odlični, i dobro je da u ovoj fazi svog glumačkog odrastanja imaju jednu ovakvu priliku da na dnevnoj bazi pokazuju svoj talent i da bruse zanat za buduće uloge koje će, siguran sam, dobiti. Ne znam koliko sam im mentor, ali da, savjetujem nešto ako smatram da je potrebno - zaključuje Veselić.

Foto: Tom Dubravec

Njegova televizijska snaha Arija Rizvić ovoga puta stiže u potpuno novom izdanju.

- Publika može očekivati moju veliku transformaciju. Navikli su me gledati u liku zlice i provokatorice, kao što je bila recimo Blanka u Sjenama prošlosti. Ovdje igram jednu moralnu vertikalu, tradicionalnu ženu, koja toliko voli svog muža i za njega će učiniti sve -objašnjava Arija.

Oduševljena je Rizvić cijelom produkcijom, scenografijom, kostimografima, rekviziterima.

- Toliko su kostimi genijalni, autentični, baš sam oduševljena i kad uđem na set, ja uđem u to doba, mozak mi se prebaci na to! Odlično se osjećam u haljinama, frizure, make up, moda 50-ih, ma sve je sjajno. Zapravo su rijetke prilike da se ovakve serije rade, gdje je radnja u nekom povijesnom periodu, a mi se volimo baciti u tako nešto i baš mi je drago da sam dio ekipe - zaključila je glumica.

Foto: Tom Dubravec

Arijin televizijski suprug Luka Šegota sretan je zbog velike prilike koju je dobio u najraskošnijoj RTL- ovoj seriji dosad. Riječki glumac bavi se glumom godinama, a 'Divlje pčele' prva su mu televizijska uloga.

- Jakov je učitelj koji je bio na školovanju, a s dolaskom struje u Vrilo i on se vraća kući sa svojom suprugom Teodorom - otkrio je Šegota o svom liku.

- Jakov ne podnosi nepravdu, bori se za svoje ideje i vrijednosti', dodaje. 'Atmosfera na setu je ugodna, ovo mi je prvi veći projekt i kolege ne mogu biti bolji nego što jesu. Radimo s velikim profesionalcima, ljudi su kolegijalni, profesionalni, genijalni - priča Šegota.

- Vizualno je sve predivno, glumačka postava je briljantna. Mislim da je svaki lik poseban na svoj način, priča je jako zanimljiva, ima svega - zaključio je glumac.

Foto: Tom Dubravec

Matko Jukić, koji je utjelovio mlađeg sina Ivice Vukasa, Josipa, slaže se sa svojim kolegom.

- Lik je jako kompleksan, ima psihičkih poteškoća i biće je koje je jako čisto. Ne poznaje za zlo, ima veliko srce', opisuje Matko Josipa Vukasa. Bilo je, dodaje, izazovno ući u Josipove cipele pa je puno vremena posvetio samoj pripremi lika. 'Snimanja su genijalna, svi su predivni, imam čast dijeliti kadar s ljudima koje sam gledao od malih nogu i divio im se - zaključuje Jukić.

Sretan je, dodaje, i što serija vodi i glumce i gledatelje u period pedesetih godina prošlog stoljeća.

- Prekrasno je uskočiti u cipele starijih generacija i vidjeti kako su oni živjeli. Rekviziti i set su predivni, imam osjećaj kao da sam u muzeju sa antikvitetima. Obožavam te starije stvari, svaki predmet je očuvan i živ na neku foru iako su neke stvari stare i stotinjak godina - zaključio je mladi glumac.

Foto: Tom Dubravec

'Divlje pčele' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro – samo na RTL-u i platformi Voyo.