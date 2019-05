Rođendan na hitnoj: 'Bolno je. Našli su mi bubrežni kamenac'

Jučer sam osjetila jaku bol u bubregu, otišla sam u hitnu i saznala da imam bubrežni kamenac 4.5mm, i tako danas za rođendan cijeli dan u bolnici, napisala je Ava Karabatić (31) na svom Instagram profilu i dodala fotografiju na kojoj pozira u bolničkom krevetu u Beogradu.

Foto: Privatni album

- Iskreno nikad nisam obraćala pažnju na bubrežne kamence. Bolest je stvarno česta i jedna od najčešćih poremećaja urinarnog trakta. Kad se oporavim obavezno pišem blog gdje ću opisati moje stanje od početka do kraja. Moram napomenuti da to nije opasna bolest već jako bolna. Ljudi koji prolaze kroz to stanje trebaju znati da se ne trebaju bojat jer to nije ništa opasno. Samo trebate biti jaki mentalno. Hvala doktorima iz Beograda - dodala je pjevačica i spisateljica.

Foto: Privatni album

U bolnicu joj je stigla velika košara crvenih ruža, no nije otkrila tko ih je poslao...

Foto: Privatni album

Splićanka je u posljednje vrijeme aktivna na društvenim mrežama na kojima svakodnevno objavljuje detalje iz privatnog života. Nedavno je pokrenula žustru raspravu na društvenim mrežama. Ava je napisala da je protiv pobačaja i objasnila svoj stav.

- Pozivam sve žene koje su to napravile već (zbog karijere ili im se beba jednostavno nije uklapala u određeni dio života), a imaju djecu ili dijete da ih ubiju dok spavaju. Ima li uopće razlike ubiti bebu u trbuhu (mi ne vidimo pa ne postoji) i odraslo dijete od 15 godina? - pitala se Ava.

Foto: Privatni albumI

Ava je dodala i kako smatra da ona ima odgovornost pričati o ovakvim stvarima jer je javna osoba. Ipak, to se ne odnosi na silovane žene i indent, kaže ova spisateljica, pjevačica, manekenka i po novome, umjetnica.

- Muka mi je već od ovih pametnih zaštitnica žena. Žena ima pravo na izbor. Kakav izbor? Ubojstvo? - zaključila je Karabatić.

