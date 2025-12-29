Obavijesti

ROMANTIČNO PUTOVANJE

Farmeri iz Ljubav je na selu bez zadrške kreću u zavođenje: 'Jesi li ikad vodila ljubav u moru?'

Foto: RTL

Romantična putovanja u Ljubavi je na selu započinju! Farmeri i njihove odabranice kreću u nove avanture pune emocija, iznenađenja, kemije i neočekivanih pitanja koja bi mogla promijeniti sve

U prošloj epizodi 'Ljubav je na selu' farmeri su konačno odabrali koga vode na romantična putovanja, a sada je vrijeme da zajednička pustolovina i započne!

BLAGDANI SU POSTALI VRLO VRUĆI Oprez, nije za slaba srca! Stela iz 'Ljubav je na selu' u haljinici diže puls već na prvi pogled
Oprez, nije za slaba srca! Stela iz 'Ljubav je na selu' u haljinici diže puls već na prvi pogled

Josip E. svoju će Dottie dočekati na aerodromu te oduševiti emocijama i romantičnom gestom već na startu. I ona njemu sprema iznenađenje, a Josip pritom mora pobijediti svoj veliki strah od visine. Hoće li farmer zbog ljubavi pristati baš na sve?

Foto: RTL

Najstariji farmer Željko i Nada uživat će uz more i koktele, a Željko će dati sve od sebe kako bi je što brže osvojio.

- Jesi li ikad vodila ljubav u moru? - iznenadit će svojim škakljivim pitanjem iskusni Željko.

Foto: RTL

Viki neće moći sakriti uzbuđenje kad vidi Tomislava, a bit će itekako zadovoljna kad na njemu primijeti brojne pozitivne promjene.

Nakon što je Dora u zadnji čas otkazala put, Dejan će na Brač stići zajedno s Miljanom, kojoj sprema čak dva iznenađenja i spreman je pokazati svoju neočekivanu stranu.

Josip Đ. i Ksenija i dalje ne mogu sakriti svoju kemiju, a putovanje u slovenske Alpe prilika je da svoj odnos dignu na jednu višu razinu.

Foto: RTL

Sramežljivi Robert uz more će dočekati svoju Ankicu, a iako se nadala da se barem malo opustio, on će joj ponovno pokazati da se njihov odnos jako sporo razvija. Upravo zato, odlučit će ga uhvatiti na prepad, a zatim i otkriti kako će iskoristiti dane pred njima: 'Plan je da ja krenem u akciju, da preuzmem inicijativu pa kako bude. Ili sve ili ništa.'

Foto: RTL

 'Ljubav je na selu' na rasporedu je već večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na streaming platformi Voyo.

