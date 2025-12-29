Započela su putovanja farmera i dama, a neki već 'pršte' od romantike: Lijepo je ljubiti ga!

Parovi sezone konačno su odabrani i vrijeme je da farmeri i njihove odabranice odu na svoja romantična putovanja.

Josip E. i Dottie odlaze u Rovinj, a on ju je dočekao na aerodromu:

Foto: RTL

- Jedva sam je čekao zagrliti!

Po njih je stigla bijela limuzina, a Dottie nije mogla sakriti svoje oduševljenje ovom gestom. Zaključili su kako će dati sve od sebe da nastave raditi na svom odnosu.

Uputili su se do apartmana, a Dottie je bila vrlo zadovoljna činjenicom da imaju kuhinju jer obožava kuhati. Odmah su isprobali i oba kreveta u apartmanu.

Foto: RTL

- Znaš me! Možemo spavati zajedno - poručio je farmer, a Dottie je pristala.

- Lijepo je ljubiti ga, držati ga za ruku, osjećati tu energiju i toplinu - poručila je.

Foto: RTL

Nepredvidiva Dottie Josipu je odmah pripremila iznenađenje – panoramski let avionom, obećavši da će ga cijelo vrijeme držati za ruku. Unatoč strahu, farmer je pristao na sve.

Foto: RTL

- Ona je žena koju bi svatko mogao poželjeti. Kad bih tražio savršenu ženu, to bi bila ona - poručio je.

Foto: RTL

Josipa Đ. i Kseniju čeka adrenalinska avantura na slovenskim Alpama, a oboje su priznali kako će ovo vrijeme nasamo iskoristiti najbolje što mogu:

Foto: RTL

- Da se još više približimo jedno drugome.

Foto: RTL

Drvena kućica u šumi u kojoj će biti smješteni potpuno im je oduzela dah, a pogotovo jacuzzi koji je čekao samo na njih.

- Simpatije prerastaju u nešto više. Oboje se bojimo još to izreći na glas, ali sve ide kako treba - Ksenija je zadovoljno zaključila.

Najstariji farmer Željko i njegova Nada zajedno su na Dugom Otoku, a odluka je odmah pala – spavat će u odvojenim sobama. Farmer je ipak svaki trenutak koristio za poljupce.

Foto: RTL

- Jesi li vodila ikad ljubav u moru - nije trebalo dugo da se Željko ohrabri.

- Previše si otvoren, malo uspori, čovječe - upozorila ga je Nada, a Željko joj je odmah ponudio i masažu.

- Možda ćemo večeras kliknuti. U našim godinama to se dogodi u tajnosti - držao je fige.

Foto: RTL

Uz zalazak sunca i koktele, Željko je ponovno pokušao upaliti iskrice strasti među njima, no Nada se nije dala.

Na Korčuli započinje romantična avantura Viki i Tomislava.

- Samo sam brojala dane kad ću stići - priznala je Viki, a i Tomo je bio jako uzbuđen zbog dana koji su pred njima. Poklonio joj je bombonjeru i poveo u šetnju plažom.

Foto: RTL

- Mogao bih zaplivati u tim očima - poručio je farmer svojoj odabranici i oborio je s nogu svojim komplimentima već na početku.

Robert i njegova Ankica susreli su se u Biogradu na Moru.

Foto: RTL

- Jedva sam čekala - priznala je, ipak očekujući da će se njezin farmer još više opustiti i pokazati dozu topline,

- Plan za romantično putovanje je da ja krenem u akciju, da preuzmem inicijativu pa kako bude. Ili sve ili ništa.

Robi joj je na oči stavio povez i najavio iznenađenje, a poveo ju je u adrenalinski park, gdje su ih čekale vožnje. Ankica je bila oduševljena tom gestom.

A dok su bili u zraku, na panoramskom kotaču, Ankica je počela sa škakljivim pitanjima. Robert nije imao kamo pobjeći.

Foto: RTL

- Ako misliš da nešto može biti između nas, onda moramo sjesti i razgovarati ili napraviti taj neki korak - poručila mu je:

- Kreni dalje, život prolazi.

- Sporo, ali sigurno - poručio je.

Povez na oči stavio je i Dejan svojoj Miljani čim su stigli na Brač, a klapa je otpjevala pjesmu samo za njih dvoje.

Foto: RTL

- Originalno. Pravi početak - zaključila je i zagrlila ga.

Večer su završili još jednim iznenađenjem – tečajem salse uz more.

- Baš se potrudio, dao je sve od sebe - bila je zadovoljna.