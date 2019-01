Robert je svoju zadnju izvedbu igrao svim srcem i pun energije

Iskreno, svaka riječ koju bih rekao čini mi se potpuno suvišnom, nestvarnom i prebolnom. Nisam spreman u ovom kontekstu govoriti o Robiju, rekao je kazališni glumac Adrian Pezdirc (29).

On i Robert Budak, koji je iznenada preminuo u 27. godini, bili su jako dobri prijatelji i kolege. Zajedno su glumili u predstavi “Huddersfield” u Zagrebačkom kazalištu mladih, u kojem ovih dana vlada neizdrživa tišina. Ta predstava je Budaku, kojeg su od milja zvali Robi, ujedno bila i posljednja.

- Na toj zadnjoj predstavi sve je bilo kao i inače. Družili smo se, smijali, zezali i pričali do kasno u noć. Nitko nije očekivao da će se ovo dogoditi - ispričao je kroz suze Mateo Vidak (27) koji je glumio s Robertom. Zajedno su studirali, a opisuje ga kao vrlo energičnog i duhovitog mladića koji je svakoga znao nasmijati i oraspoložiti.

- Pretužno je sve, bio sam s njegovom obitelji, tragičan je to gubitak - rekao je redatelj predstave “Huddersfield”, Rene Medvešek (55).

- Ova duboka bol u svima nama tek sada pokazuje što je Robi značio u kazališnim hodnicima. Svakoga je pozdravljao, nasmiješio se i odmah ste se osjećali bolje - izjavila je drhtavim glasom glumica Doris Šarić Kukuljica (58). Roberta je upoznala dok je bio na prvoj godini glumačke akademije i već je tada pokazao kakav izniman talent posjeduje.

- Zadnju je izvedbu igrao punim srcem, kao i svaku do sada. Bio je u kazalištu od jutra do mraka, to je bio njegov život - rekli su njegovi ožalošćeni kolege i kolegice iz kazališta. Robert je nastupao je u predstavama “Sherlock Holmes”, “Alisa u zemlji čudesa”, “Romeo i Giulietta”, “Tit Andronik” i “Zdrav i čisti dom” u ZKM-u.

- Pred njim je bila ogromna karijera. Bio je brz, duhovit, ali je bio i beskrajno osjetljiv. On bi bez ijedne progovorene riječi, samo iz pogleda, shvatio da vas nešto muči - objasnila je glumica Urša Raukar (58) koja je Roberta upoznala dok je bio na drugoj godini studija.

Zadnji put su popili piće prije proslave Nove 2019. godine. Robert je dobio nagradu hrvatskog glumišta 2017. godine za izuzetno ostvarenje mladih umjetnika do 28 godina, za ulogu u predstavi “Taksimetar” Gorana Vojnovića u režiji Matka Raguža i produkciji Teatra Exit iz Zagreba.

- Bio je izuzetan. Imao je nešto originalno. Upijao je život punim plućima - izjavio je glumac Zijad Gračić (59) koji je posjetio Robertovu obitelj čim je čio što se dogodilo.

- Velika tragedija. Otac ga je pronašao u obiteljskoj kući u nedjelju prijepodne. Kao da sam izgubio nekog najbližeg - kaže Zijad koji je s Budakom glumio u predstavi “Taksimetar”. Robert je glumio i u filmovima “Zagreb Cappuccino”, “Mala kavana” i “S one strane” te serijama “Stipe u gostima” i “Horvatovi”.

- Hrvatsko glumište izgubilo je veliku nadu. Robi je bio dobar u svom poslu. Uloge je odrađivao precizno, originalno i imao je odličan rezultat - objasnio je Zijad. Koliko će mnogima nedostajati ispričala je i glumica Slavica Knežević (63). Njih dvoje zajedno su glumili u predstavi “Don Juan” gdje je Robert igrao čak tri uloge odjednom jer je, kaže Slavica, “jednostavno bio savršen”.

- Nije išao sa mnom na klasu, ali je za svoje godine bio jako talentiran. To se vidi kada možeš imitirati druge toliko dobro da uđeš u njihov mozak. Imitirao je jednog profesora i Željko Vukmirica (65) i ja smo ga pozvali na našu klasu na sat da ponovno izvede imitaciju koliko je dobar bio - ispričala je Slavica. Posljednji put su se vidjeli prije nekoliko mjeseci, a njihov susret će joj ostati u najljepšem sjećanju.

- Zagrlili smo se i rekla sam mu da će mi uvijek biti u srcu. Odgovorio mi je: ‘I vi ćete biti u mom’. Strašno mi je što ga više nikad neću moći zagrliti - rekla s knedlom u grlu. Svi koji su ga poznavali imaju samo riječi hvale, da je bio svima drag i da će svima neizmjerno nedostajati.

- Od prve probe pa sve do posljednje predstave izvedene prije tri dana, Robert se iskreno i bez ostatka radovao kazališnom stvaranju te je velikodušno dijelio to što bi sam pritom izgradio. No možda i važnije od toga, Robert je pritom svojim nesputanim veseljem podržavao i poticao izvedbe kolega s kojima je dijelio scenu, a upravo se u toj velikodušnosti prepoznaje istinski talent - poručili su iz kazališta koje bez Roberta više nikada neće biti isto i ispunjeno njegovim smijehom koje je odjekivalo hodnicima.

- Nama ostaje uspomena na Robijev smijeh, da je svako toliko i bez oklijevanja barem na trenutak prekine - stoji u oproštajnom pismu.