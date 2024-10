Robert Mareković i Swingers u Tvornici slave 25 godina: 'Imat ćemo i drage nam goste...'

Nakon 25 godina Swingersi se vraćaju na 'mjesto zločina' kako bi obilježili srebrnu godišnjicu na glazbenoj sceni, a ova deseteročlana grupa će povodom velikog rođendana 2. studenog u goste dovesti zvijezde i legende.

- Na rođendanskom koncertu 02.11. u Tvornici kulture ugostit ćemo meni predrage ljude, i izvođače koje neizmjerno cijenim pa će tako s nama pjevati te svirati Drago Diklić, Neno Belan, Gelato Sisters i moji Fantomi predvođeni Krešimirom Mišakom. Sve će zabilježiti televizijske kamere, a ono što još mogu obećati jest i to da ćemo zasigurno dati sve od sebe na ovom, za nas uistinu posebnom koncertu - kaže osnivač grupe Robert Mareković.

- Ne čekajte 50. rođendan, vidimo se 02. studenog u vašoj i našoj Tvornici! - poručuju iz grupe.

Foto: Igor Mulc

Robert Mareković osnovao je grupu Swingers 1999. godine inspiriran američkim swing valom. Prvi nastup ikada imali su na pozornici Tvornice, 20. studenog 1999. godine. Repertoar koji se godinama gradio sastavljen je od čistokrvnog rock and rolla baziranog na zvuku pedesetih kakav su proizvodili Elvis Presley ili Chuck Berry, koji se miješao sa zvukom swinga i latino ritmova. Naravno, kako je Mareković bio vođa legendarnih 'Fantoma', tako su i pjesme ove grupe dio repertoara Swingersa. Do danas objavili su sedam albuma, a čak dva, 'Samo jednom se ljubi - tribute to Ivo Robić' 2008., i 'Zapleši Twist' 2024., osvojili su nagradu Porin, dok su na tim albumima ostvarili niz suradnji s velikanima kao što su bili i jesu Oliver, Massimo, Zdenka Kovačiček, Gabi Novak...

Poznati su i po svojim live projektima kao što su 'Las Vegas Show' i 'Ivo Robić 2022.'. te po izuzetno dinamičnim i uvjerljivim nastupima uživo.

Foto: Igor Mulc

Iza njih su nastupi u deset zemalja, među kojima su Švicarska, Austrija i Njemačka. Dobitnici su dvaju Porina, nastupi s grupom Gypsy Kings, predstavljanje Hrvatske na Europskom prvenstvu u nogometu 2008. godine.

- Mislim kako band nikada nije bio ovoliko dobar kao što je to unatrag dvije godine. Spoj iskustva i još uvijek energije daju nam opuštenost, lepršavost i što je najvažnije, nastupi nas još uvijek vesele. Ponekad usred nastupa uhvatim sam sebe kako vičem bez mikrofona (dečki iz banda me znaju čudno gledati zbog toga) ali to je uživljenost, to je ljubav prema glazbi te je to potrebiti ispušni ventil kojim se zdravo izbacuju nakupljene frustracije. I da, teško je održavati veliku grupu glazbenika na okupu, ali jako sam ponosan na ljudske kvalitete ovih ljudi s kojima dijelim kombi i pozornicu - izjavio je Mareković.