Svjetski mediji se raspisali, Exit odlazi iz Srbije? 'Ovo je možda zadnji ples, žele nas utišati...'

Festival Exit razmatra napustiti Srbiju, gdje se održava 25 godina. Odluka je povezana, pišu Pollstar i IQ, s podrškom studentskim prosvjedima u Novom Sadu, koji su izbili nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Mnogi Srbi, navodi IQ, optužuju vlasti povezane s predsjednikom Aleksandrom Vučićem za ovu tragediju zbog 'korupcije i nesposobnosti'.

Prosvjedi traju već četiri mjeseca i studenti vlast smatraju 'korumpiranom i autokratskom'. Traže detaljnu istragu nesreće i od institucija da rade svoj posao, izvještava Pollstar.

Proslava 25. rođendana Exita bit će od 10. do 13. srpnja, a mogla bi biti i posljednja godina festivala u Srbiji. Iako žele ostati, organizatori razmatraju odlazak zbog prijetnji i pritisaka. Ako napuste Srbiju, sljedeće izdanje festivala bit će prvo u egzilu, navodi Pollstar.

- Exit je već 25 godina simbol slobode i pozitivne društvene promjene, nastao kao studentskih i mladenački pokret za mir i demokraciju u Srbiji i na Balkanu - rekli su organizatori za IQ te nastavili:

- Ubrzo nakon što je pokrenut, postao je jednim od najvećih svjetskih glazbenih festivala te u Srbiju višekratno donosio nagrade za najbolji europski festival, kao i gotovo 300 milijuna eura prihoda od turizma. Na našu veliku žalost, otkako stojimo solidarni sa studentima u njihovoj kontinuiranoj borbi za pravednije i tolerantnije društvo, suočeni smo s rastućim pritiskom i prijetnjama kojima je cilj utišati naše pravo na slobodu izražavanja te, stoga, ozbiljno razmatramo napuštanje Srbije. No, svome rodnome mjestu i odanoj publici diljem svijeta dugujemo posljednji ples na Petrovaradinskoj tvrđavi. I zato, naš je čitavi tim, više no ikad, odlučan u odluci da ovogodišnje izdanje učini najemotivnijim i najnezaboravnijim dosad. Ako budemo prisiljeni otići, učinit ćemo to uzdignute glave, s istim duhom neovisnosti i solidarnosti, gdje god potom krenuli.

Exit je lansiran 2000. godine kao dio studentskog pokreta koji je igrao ulogu i u rušenju Slobodana Miloševića, piše IQ. Na 25. obljetnici nastupit će Eric Prydz, Amelie Lens, Sex Pistols i Frank Carter, Tiësto, Nina Kraviz i drugi.

