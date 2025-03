Pionir elektroničke glazbe stiže krajem lipnja u pulsku Arenu!

Njegova glazba nije samo zvuk, već sveobuhvatno iskustvo koje briše granice između umjetnosti, tehnologije i vizionarstva, pretvarajući svaki nastup u putovanje kroz vrijeme i prostor. Upravo takav doživljaj Jean Michel Jarre, pionir elektroničke glazbe, donosi u Arenu Pula 28. lipnja. S više od 85 milijuna prodanih albuma, nastupima pred milijunskom publikom, Jarre će hrvatsku publiku povesti na još jedno glazbeno putovanje pod zvijezdama. Ulaznice su u prodaji od petka, 7. ožujka, u sustava Eventima.

Jean Michel Jarre francuski je skladatelj i producent. Njegovi albumi „Oxygène“, „Équinoxe“ i „Magnetic Fields“ prodani su u desecima milijuna primjeraka i ušli su u povijest elektroničke glazbe, a koncerti postavljali rekorde posjećenosti - milijun ljudi na Place de la Concorde u Parizu, 1,3 milijuna u Houstonu, 2,5 milijuna u La Défenseu i čak 3,5 milijuna u Moskvi, čime je više puta ušao u Guinnessovu knjigu rekorda.

Foto: PROMO

Njegov utjecaj izvan glazbenih okvira ogleda se i kroz prestižnu nagradu 'Stephen Hawking Medal' te status UNESCO-ovog ambasadora za obrazovanje, znanost i kulturu.

Kao umjetnik koji neprestano istražuje granice zvuka i tehnologije, posljednjih godina posvetio se virtualnim nastupima. Njegov novogodišnji koncert “Welcome to the Other Side”, održan u virtualnoj rekonstrukciji katedrale Notre-Dame u Parizu, privukao je više od 75 milijuna gledatelja diljem svijeta.

Foto: PROMO

Nastavak produkcija uživo je i “Bridge From The Future” kojom je 2024. otvorio prestižni Starmus Festival u Bratislavi – show sniman sa 17 kamera i dronova, emitiran uživo na nacionalnoj televiziji i svim globalnim platformama. Iste godine nastupio je na festivalu Coachella te prvi put sudjelovao na jubilarnom, 40. izdanju Francofolies festivala u La Rochelleu.

Kao jedan od rijetkih umjetnika koji istovremeno dominira klasičnim i digitalnim pozornicama, Jarre je u srpnju 2024. bio i dio ceremonije zatvaranja Olimpijskih igara u Parizu.

Foto: PROMO