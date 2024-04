Roberto Cavalli s bivšom ženom bio u Hrvatskoj. Jahta mijenjala boje: 'Minimalizam? Ne volim'

Preminuo je Roberto Cavalli, slavni talijanski dizajner. Imao je 83 godine, a umro je u svom domu u Firenci nakon duge bolesti. Njegove modne kombinacije su 70-ih godina prvi put nosile zvijezde kao što su Sophia Loren i Brigitte Bardot, a kasnije su njegove kreacije nosile i Jennifer Lopez, Kim Kardashian i druge svjetske zvijezde. Slavni dizajner svojedobno je posjetio i Hrvatsku.

Plovio je on sa Sardinije do Hvara, Korčule, Dubrovnika, a društvo mu je pravila bivša supruga Eva. Dok se jahta ljuljuškala na moru, boje na njoj prelijevale su se od zelene do ljubičaste, ili od zlatne do plave, ovisno o kutu kojim sunčeva svjetlost pada. Nautički arhitekt Tommaso Spadolini tvorac je veličanstvenog broda, dok je za uređenje zaslužan sam modni dizajner.

Foto: Comi/Terenghi/Milestone Media/PIXSELL

Jahta naziva 'Roberto Cavalli' ostala je jedinstvena od svog lansiranja 2004., a zadnjih je nekoliko godina u vlasništvu srpskog nogometnog trenera Siniše Mihajlovića.

Foto: Emmevi Photo/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Vrijednost Cavallijevog nautičkog pothvata bila je 20 milijuna eura, a procjenjuje se da je projektant za izgradnju izdvojio dvostruki iznos. Bivši nogometaš Mihajlović rekao je kako ju je otkupio u pola cijene, a uz nje je iskeširao i za raskošnu Cavallijevu vilu na obali Sardinije.

- Svatko može stvoriti u minimalističkom stilu, ali ne i ja - izjavio je svojedobno Cavalli.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:26 Flota milijunaša na Jadranu: Njihove jahte vrijede pravo bogatstvo, Abramovič je za gorivo ’svoje ljubimice’ iskeširao čak milijun kuna | Video: 24sata/pixsell

Jahta marke Baglietto 41 dugačka je 40,8 metara i široka osam metara. Razvija maksimalnu brzinu od 35 čvorova, a osnovni motor proizvodi 3700 konjskih snaga. Trup je izrađen od aluminija, a paluba u kojoj se nalazi jacuzzi dominira tikovinom. Može primiti osam gostiju i četiri člana posade. Na velikoj jahti godinama su bile najbolje zabave na kojima je partijala i Cavallijeva miljenica, model Naomi Campbell .