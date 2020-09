Nasilnici nad ženama: Umjesto u zatvoru, sjede u realityju...

<p>U kontroverzni srpski reality “Zadruga” <strong>Fran Pujas</strong> (22) i<strong> Paula Hublin</strong> (21) ušli su kao sretan par, držeći se pod ruku. Mladi Hrvati rekli su kako im je cilj dobra zabava... Tjedan dana kasnije njihova veza je pukla, a Paula je otkrila njegovu mračnu prošlost i šokirala sve.</p><p>- Tukao me. Nadrogirao se. Napravio mi je kaos po stanu. Čitao moje dnevnike. Mene su izbacili iz stana kad je policija došla kod njega. Prošla sam pakao zbog njega, samo da njemu bude dobro. Ne razumijem kako netko može biti takav. Daš nekome sve i on te ne poštuje - pričala je šokirana Paula.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Fran je već priznao kako je bio ovisnik o kokainu, a Paula, inače misica i boksačica, sad kaže da zna kako se on nikad neće promijeniti.</p><p>- Ja sam ga mogla ubiti da sam željela, i kad me šamarao i tukao, ali nisam ništa. Ne mogu biti muško u vezi. Ja ga financiram, radim dva posla. On je mene ostavio, znam da se neće promijeniti. Ne sluša me. Mislim da me iskorištava. Ja sam oduvijek znala da ti nisi za mene. Ja sam dobra cura, radim, školovana sam, obrazovana. Zaboravila sam na sve svoje snove zbog tebe takvog - rekla je slomljena Hublin, koja više ne želi imati posla s Franom.</p><p>Ali nije Pujas prvi siledžija u ovakvim reality formatima. Čest natjecatelj u srpskim realityjima je <strong>Toma Panić</strong>, koji je prošle godine pretukao svoju suprugu <strong>Nadeždu Biljić</strong>. Ona je objavila sliku ozljeda na licu.</p><p>- Tomislav Panić me upravo pretukao! Eto toliko o mom princu na bijelom konju! Danas gasim sve i povlačim se iz svega. Hvala svima puno na podršci, ali dosta je bilo od mene. Volim vas – objavila je Nadežda na svom Instagram profilu tada.</p><p>Suđenje Paniću je u tijeku, a ako ga osude, prijeti mu kazna od tri mjeseca do tri godine zatvora. No njega to sve previše ne dira. Brani se sa slobode, a nedavno je ušao u “Zadrugu”, gdje ga i dobro plaćaju jer im podiže gledanost. A još jedna “junačina” kojoj nije strano nasilje nad ženama je <strong>Miki Đuričić</strong>.</p><p>Kao i Tomislav Panić, on više-manje živi u i od reality emisija. On je u jednom od svojih sramotnih ispada bijesa udario šamar natjecateljici <strong>Suzani Perović</strong>. Drugu kandidatkinju je udario štakom. Određena mu je zatvorska kazna od 30 dana, ali kasnije je pušten na kućni pritvor. I on je u novoj sezoni “Zadruge”. I on ima dobar honorar.</p><p>Hrvati pamte slučaj i<strong> Ante Biuka</strong> iz “Big Brothera”, koji je ekspresno izbačen iz Kuće kad se hvalio time kako je tukao žene.</p><p>U “Zadruzi” je, kako bi Amerikanci rekli, i “career-criminal” <strong>Kristijan Golubović</strong>. On je u principu pola života proveo u zatvorima po regiji, ali i šire. Robijao je zbog nasilja, trgovine narkoticima, vožnje pod utjecajem, krađe i preprodaje automobila, iznude...</p><p>Žene nikad nije tukao, ali ostaje pitanje treba li takav čovjek biti na televiziji. I od toga dobro zarađivati. Jer Golubovićev honorar za šest mjeseci je, šuška se, oko pola milijuna kuna. Za komentar ove vrste realityja, problema koji sa sobom nose i mogućih posljedica zamolili smo profesora psihologije i sudskog vještaka<strong> Borisa Blažinića</strong>.</p><p>- Treba se čuvati generalizacije. Nisu svi realityji isti - kaže nam na početku razgovora Blažinić i nastavlja:</p><p>- Neke showovi idu prvenstveno na skandal, na jake emocije, često i izvan etičkog okvira. To je s ciljem da se privuče pozornost, kao moderna arena, a sudionici se bore za aplauz gledatelja - pojašnjava nam stručnjak.</p><p>Pitamo ga kako komentira nasilje na malim ekranima i moguće posljedice koje može imati za gledatelje.</p><p>- Prikazivanje agresivnog ponašanja, nažalost, senzibilizira publiku, pa dio gledatelja to može doživjeti kao nešto normalno, iako je to apsolutno neprihvatljivo ponašanje - rezolutan je Blažinić.</p><p>Zanima nas kakvog utjecaja može imati boravak u zatvorenom prostoru za kandidate.</p><p>- Deprivacija kod različitih ljudi izaziva različite reakcije. Nekome izaziva strah, nekome nesigurnost, a neki idu agresivno - kaže nam stručnjak, koji napominje da se realityji razlikuju po cilju, scenariju... Te da se ne mogu svi strpati u isti koš.</p><p>- Skandali, agresivno ponašanje i teške emocije u doba konzumerizma indoktriniraju gledatelje - zaključio je.</p>