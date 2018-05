'Robin Hood': Heroja znate, ali ne i njegovu kompletnu priču

Sve to moglo bi se promijeniti ove godine kada nam dolazi novi film o ovom legendarnom lopovu.

Foto: Twitter/Screenshot

Iako se možemo upitati zašto se ponovno snima film u kojem ćemo opet gledati priču koju već vrlo dobro znaju i vrapci na grani, izgleda kako su nam scenaristi ovaj put odlučili prikazati malo ratobornijeg Robina od Loxleyja, koji u igru ulazi sa svojim legendarnim vještinama već razvijenim do pune moći.

Ovaj je Robin Hood (glumi ga obećavajući mladi glumac, Taron Egerton) okorjeli križar koji kreće u rat protiv korumpiranog engleskog kralja skupa sa svojim maurskim sudrugom (kao i u filmu s Kevinom Costnerom, sudrug je tamnoput, to jest glumi ga Jamie Foxx), Little Johnom. U sve to uplest će se i romansa s djevom Marian, koja je ovaj put udana (nejasno je zašto je onda djeva) i to za Willa Scarleta (Jamie Dornan ga glumi). Strijele, eksplozije i mačevi uz romansu, može li bolje?

Pogledajte prvi foršpan

Kako možete vidjeti, ovaj Robin Hood bit će i te kako sposoban s lukom, značajno sposobniji od ikojeg prethodnog Hooda.

Foto: Twitter/Screenshot

U glavnoj ulozi su gore spomenuti Taron Egerton i Jamie Foxx, dok je Ben Mendelsohn preuzeo ulogu šerifa od Notthinghama. Eva Hewson je 'djeva' Marian, a Robinovu veselu družinu upotpunjuju komičar Tim Minchin kao fratar Tuck te Jamie Dornan kao Will Scarlet.

Film u sva bolja kina dolazi krajem studenog ove godine.

Tema: FILM