Rock bend Franz Ferdinand u Domu sportova zapalio publiku

Škotski rock sastav Franz Ferdinand u Zagrebu ima veliku bazu obožavatelja, a to su pokazali i večeras u zagrebačkom Domu sportova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, ovo je prvi veliki inozemni koncert nakon popuštanja mjera. Njihov koncert u zagrebu dio je tureneje "Hits To The Head" na kojem predstavljaju hitove iz dva desetljeća duge karijere.

“Hits To The Head” je kompilacija od 20 pjesama, a donosi presjek karijere benda uz dvije nove pjesme.

“Darts Of Pleasure”, rock klasik “Take Me Out”, hitovi poput “Do you want to”, “No You Girls”, “Walk Away”, “This Fire”, “Love Illumination”, “Michael”, “Ulysses”, “The Dark Of The Matinée”, “Glimpse of Love” pokazuju zašto su Franz Ferdinand postali jedan od najprepoznatljivijih bendova današnjice.

Upravo u svim tim hitovima uživala je zagrebačka publika.

Franz Ferdinand je nastao 2001. u Glasgowu, a dvije godine kasnije u eteru se našao njihov debitantski singl "Darts of Pleasure", pa zatim i "Take Me Out".

Obje pjesme su ubrzo bile na engleskim top listama, a druga i u konkurenciji za Grammy. Pravu svjetsku slavu donio im je idući album iz 2005. "You Could Have It So Much Better" i plesna pjesma "Do You Want To". Prije sedam godina otvorili su zagrebački INMusic na Jarunu.

Dosad su izdali pet studijskih albuma, a u sadašnjoj postavi su: Alex Kapranos – vokal i gitara, Bob Hardy – bas gitara, Dino Bardot – gitara, Julian Corrie – klavijature i Audrey Tait – bubnjevi.

Najčitaniji članci