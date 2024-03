Rock bend Manntra u kojem je Baby Lasagna svirao najavljuje live album koncerta u Leipzigu

Rock sastav Manntra, u kojem je ovogodišnji pobjednik Dore Baby Lasagna proveo 10 godina, najavio je live album koncerta u Leipzigu. "Et In Peccatum", "Ori Ori" i "Kiša" bile su tri predvodnice prvog live izdanja Manntre koji je bend snimio na rasprodanom koncertu u Leipzigu, a sažima pet godina njihovog glazbenog stvaralaštva.

Foto: Renato Branđolica

Album je najavio "Et In Peccatum" - dijabolična pjesma koja sažima rasplamsalu strast skupine spajajući folk metal s latinskim refrenom.

Uslijedio je "Ori Ori", godinama omiljena himna obožavatelja, a prije dva tjedna i kao live verzija. Posebno simbolična, debitantska "Kiša" jedan je od najavnih live singlova koja je Manntru lansirala u underground fenomen u Hrvatskoj.

Vješto spajajući metal, gothic i zvuk istarskoga, odnosno slavenskoga folklora, Manntra je stvorila jedinstveni potpis iz tradicijskih glazbenih formi i modernih instrumenata žestokih žanrova.

Foto: PROMO

Njihova glazba pruža uvid u povijest, folklor i mitologiju uz dinamične melodije koje na svoju punu ekspresiju dolaze tek izvedbama uživo, a zato i jesu domaća sila što magnetski privlači sve brojniju europsku publiku.

Tijekom njihove prve turneje kao headlinera u Njemačkoj, bend je postigao nevjerojatan uspjeh za domaćeg izvođača, a većina koncerata bila je rasprodana. U rujnu 2023. najviše su imali razloga za slavlje do sada: objavljen je novi studijski album, hvaljeni "War Of The Heathens", a onda se munjevito nakon izlaska našao na 43. mjestu ukupne njemačke top ljestvice albuma, na kojoj spadaju svi žanrovi i cjelokupni domaći i strani izvođači.

Foto: PROMO

Tih je dana snimljen i rasprodani koncert u Leipziger Täubchenthal.

Manntra ovjekovječuje slavljenički trenutak live albumom "Live In Leipzig" i njegovim box-setom, a sadrži live CD, plakat, pet potpisanih fotografija, brendirani znojnik i "Access All Areas" propusnicu.