Rock 'Hulja' spasila svoje Trnje: Vorberger je s prijateljem kroz poplavu dignuo branu uz Savu

Domagoj je frontman bendova Corto i Hulje, a u noći prije dva tjedna voda s fekalijama došla mu je do kuće, u kojoj mu je i bolesna supruga

<p>Laku noć, silovani grade. Laku noć, prastare fasade. Laku noć, djeco asfaltne pustinje, nestali ste, postali ste brdo prašine. Jer boli me, prašino, reći ću ti sad, da je krkan pojeo ovaj beli grad. Riječi su to pjesme "Silovani grad" <strong>Domagoja Vorbergera</strong> koje je uglazbio sa svojim bandom Hulje. Kad je Domagoj prije dvije godine objavio pjesmu koja je i kritika lošem upravljanju Zagrebom, nije mogao vjerovati da će mu kao posljedica neodržavanja i prebacivanja odgovornosti doslovce fekalije prijeći kućni prag.</p><p>Prije dva tjedna, nakon olujne kiše, na Trnju su kanalizacija i voda od oborina počele plaviti kuće uz nasip. Domagoj i njegov prijatelj <strong>Tihomir Blagus</strong>, kad im se nitko nije javio u službama, sami su otrčali i otvorili ustavu Hrvatskih voda kako bi voda otekla u Savu. Time su spasili kuće od veće katastrofe. Domagoj je prvi ušao u ustavu kroz razbijeni prozor. Ostatak je već poznat, spasili su kvart, a obojicu čeka povlačenje po sudovima ako Hrvatske vode ne odustanu od prijave, dok je Tihomira i privela policija. Domagoj je i danas ljutit jer problem i dalje nije riješen.</p><p>- Osjećaj bespomoćnosti je odvratan. Nitko vam se ne javlja, a voda nadire. Nismo mogli ništa nego uzeti stvari u svoje ruke - kaže Domagoj (44). </p><p>U kući mu je bila supruga, koja je na kemoterapijama od početka godine i moraju kuću držati gotovo pa sterilnom. A tu je i sinčić Tristan od šest godina. </p><p>- Krv mi je udarila u glavu kad sam vidio vodu kako nadire jer znam što to znači - priča Domagoj.</p><p>Na zagrebačkoj rock sceni itekako je poznat. Frontman je benda Corto, a sad ima i projekt bend Hulje, koji treba snimiti prvi album. Svirao je i surađivao s Miletom Kekinom iz Hladnog piva, Pikzibnerima, svirao u Pozdravu Azri...</p><p>- Ali me mnogi roditelji ne poznaju po glazbi nego po tome što sam posudio glas u crtiću tati Peppe Piga - priča nam. </p><p>Domagoj obožava prirodu, ide sa sinom na pecanje, kampiranje, uređuju kolibu u Žumberačkom gorju. Nije uobičajeno za rokera?!</p><p>- Da, nije. Ali imam bipolarni poremećaj. Volim svirku i klubove, ali i prirodu, koja je moj ispušni ventil - kaže kroz smijeh. </p><p>Sina također želi naučiti da se ne mora bojati šume nego da u njoj nađe spokoj i mir. Uz glazbenu karijeru, radi kao tehničar na televiziji.</p>