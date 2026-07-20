Rock legenda koju obožavatelji nikada nisu preboljeli: Chris Cornell slavio bi 62. rođendan

Rođen kao Christopher Boyle 20. srpnja 1964. godine u Seattleu, Cornell je odrastao u obitelji s petero braće i sestara. Njegovi roditelji razveli su se kada je bio tinejdžer, a nakon toga je preuzeo majčino djevojačko prezime. Inatio se roditeljima, prodavao je drogu te je prezirao instituciju škole. Njegov rani život obilježile su osobne borbe i izolacija, ali upravo ga je glazba izvukla iz tog razdoblja i usmjerila prema stvaralaštvu koje je obilježilo generacije.

Bend Soundgarden je osnovan 1984. godine, kada se Cornell udružio s gitaristom Kimom Thayilom i basistom Hirom Yamamotom. Dolaskom bubnjara Matta Camerona bend je dobio svoju prepoznatljivu snagu. Nakon prvih izdanja na nezavisnim etiketama, njihov proboj dogodio se početkom 90-ih albumom "Badmotorfinger", koji im je donio široku publiku i nominaciju za Grammy. No pravi vrhunac stigao je 1994. s albumom "Superunknown", koji je osvojio vrhove ljestvica i donio hitove kao što je singl "Black Hole Sun".

- Ako si dijete koje odrasta u SAD-u, ne možeš pobjeći utjecajima Led Zeppelina, Black Sabbatha i The Rolling Stonesa jer su stalno svirali njihove pjesme na radiju. Kada sam imao 17 godina stalno sam slušao Elvisa Costella. Soundgarden je imao post-punk zvuk na početku koji se kasnije razvio u neku drugačiju sferu - govorio je Cornell u intervjuima.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

Cornellov snažan, prepoznatljiv vokal i sposobnost da spoji sirovu energiju s emotivnom dubinom učinili su ga jedinstvenim glasom generacije. Njegov umjetnički nemir doveo je do kreativnih razilaženja unutar benda, što je rezultiralo raspadom Soundgardena 1997. godine.

Nakon toga započeo je samostalnu karijeru te je istraživao širi glazbeni spektar. Album "Euphoria Morning" pokazao je njegovu sklonost eksperimentiranju izvan okvira hard rocka. Ipak, novu veliku fazu karijere započeo je 2001. godine osnivanjem supergrupe Audioslave zajedno s bivšim članovima Rage Against the Machine. Njihov debitantski album postigao je veliki uspjeh, iznjedrivši hitove poput "Like a Stone" i "Cochise". Mnogi su ga kritizirali zbog suradnje s članovima benda Rage Against the Machine.

- Prije nego što smo objavili bilo kakav ton, ostali članovi benda su htjeli objaviti nekakvu zajedničku izjavu. To mi se činilo da će zvučati poput isprike - komentirao je u Cornell u intervjuu za The Guardian. Upravo Audioslave bio je prvi američki bend koji je nastupio na Kubi za vrijeme režima Fidela Castra.

'Walking With Dinosaurs' Screening - New York | Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL

Unatoč profesionalnim uspjesima, Cornell se godinama borio s ovisnostima, što je ostavilo trag na njegovu životu i radu. Nakon što se izliječio ovisnosti o alkoholu, otvoreno je govorio o procesu oporavka i mentalnim izazovima koji su ga pratili. U kasnijim godinama ponovno se okrenuo samostalnom radu, ali je ponovno okupio i Soundgarden, koji se 2010. vratio na scenu nakon dugogodišnje pauze.

Cornell je bio i autor jedne od najpoznatijih filmskih tema, pjesme "You Know My Name" za film "Casino Royale".

Od 1985. godine glazbenik je ljubio Susan Silver, menadžericu njegova benda, ali i bendova Alice in Chains i Screaming Trees. Vjenčali su se 1990., a njihova kći rođena je 2000. godine. Razveli su se četiri godine kasnije.

- To je bio najteži dio moga života. Sretan sam što sam to prebrodio - komentirao je glazbenik, koji je u to vrijeme završio i u klinici za odvikavanje. Vicky Karayiannis njegova je druga supruga, s kojom se vjenčao iste godine kada se razveo od prve žene. Njihova kći Toni rodila se u rujnu te godine.

U trenutku smrti bio je na turneji sa Soundgardenom, a posljednji koncert održao je u Detroitu. Preminuo je 17. svibnja 2017. godine. Njegov odlazak ostavio je prazninu u svijetu glazbe, ali i nasljeđe koje nadilazi žanrove i generacije. Ostao je zapamćen ne samo kao izvanredan glazbenik, već i kao umjetnik koji je kroz svoju glazbu istraživao najdublje emocije ljudskog iskustva.