Rod Stewart pacijentima platio preglede u bolnici: Dokazat ću da nisam samo brbljavac...

Glazbenik Rod Stewart (78) posjetio je u petak bolnicu u Essexu gdje je pacijentima platio pregled magnetskom rezonancom. Njegov razlog je bio taj da se smanje liste čekanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako govori glazbenik, želja mu je bila 'dokazati da nije samo brbljavac'. Isto tako, htio bi platiti preglede i u drugim dijelovima Velike Britanije. Njegova donacija je pokrila jednodnevne preglede u bolnici Princess Alexandra u Essexu. Pregledi su se obavljali u mobilnoj MRI jedinici privatne zdravstvene tvrtke 'InHealth'.

Kako piše The Guardian, glavna operativna direktorica bolnice, Stephanie Lawton, otkrila je kako će njegova donacija smanjiti njihovu listu čekanja za oko 10 posto, odnosno za oko 20 pacijenata.

Foto: Profimedia

Prošli je mjesec glazbenik uživo nazvao Sky News ponudio ljudima platiti bolničke preglede. Nazvao je 'smiješnim' to da ljudi moraju dugo čekati kako bi dobili osnovne pretrage i liječenje.

- Upravo sam došao sa snimanja u privatnoj klinici u blizini ulice Harley. Ušao sam i rekao: 'Užasno mi je žao, kasnim pola sata.' Rekli su: 'Ne brini, ovdje danas jedva da ima ikoga'. Bilo je osam ljudi koji jedva da su imali što raditi. Tada sam pomislio da je ovo užasna nepravda, pa smo tu. Ako je ovo veliki uspjeh, što mislim da će biti, volio bih to napraviti u Belfastu, Dublinu, Edinburghu, Glasgowu, Manchesteru, i samo tako nastaviti, i nadam se da će me još neki ljudi slijediti. Zato što želim dokazati da nisam samo brbljavac i zato sam ovdje da dokažem da sam to ispoštovao - rekao je tada Stewart.

Foto: Victoria Jones/PRESS ASSOCIATION

Najčitaniji članci