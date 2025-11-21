Rođena u plemstvu, radi od 18. godine: Barunica otkriva pravu cijenu titule, 'i mi patimo'...

Leonie von Ungern-Sternberg, 29-godišnja barunica koja je osvojila TikTok iskrenim pričama o plemstvu, postala je neočekivana influencerica svoje generacije
Leonie von Ungern-Sternberg, 29-godišnja barunica iz njemačko-baltičke obitelji s više od 900 godina povijesti, postala je viralna na TikToku zahvaljujući iskrenim pričama o životu aristokracije. U svojim 'Millennial Baroness Diaries' razbija mitove o plemstvu, priznaje privilegije, ali i pokazuje da njezin život nije samo glamur i tradicija.
- Titula je danas samo ime - kaže.
Odrasla je u Dubaiju i Kairu, školovala se u međunarodnim školama, govori četiri jezika i od 18. godine radi. Završava MBA u Madridu, a prije toga radila je kao konzultantica za umjetnu inteligenciju. Na društvenim mrežama želi 'demokratizirati znanje' - ono koje je nekoć bilo rezervirano samo za 'bogate'.
Leonie ne bježi ni od teških tema. Govorila je o ozloglašenom rođaku 'Krvavom barunu' te o obiteljskoj tragediji iz nacističke Njemačke, kada su njezini preci pomogli židovskim prijateljima, zbog čega su izgubili život i imovinu.
@leonievungern Yes, I'm related to the last "King" of Mongolia. Here's a bit of the story - and why it's complicated. #history #familyhistory #mongolia #vonungernsternberg ♬ original sound - Leonie von Ungern-Sternberg
Publiku privlači njezina otvorenost, pa tako dijeli i detalje iz privatnog života, uključujući borbu s poremećajem prehrane i vezu s partnerom iz Meksika.
Kako je proširila sadržaj na modu, knjige i lifestyle, stekla je više od 86 tisuća pratitelja. Unatoč podrijetlu, želi da je publika doživljava kao osobu, a ne kao titulu. Trenutačno piše knjigu o kulturnoj pismenosti i razmišlja o doktoratu iz etike umjetne inteligencije. TikTok, kaže, nikad nije bio dio plana — ali ju je doveo pred globalnu publiku.
