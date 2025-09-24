Objava zaruka influencerice je viralna, popljuvali prsten: Je li mogao naći još manji dijamant?

Objava zaruka jedne influencerice postala je viralna iz potpuno pogrešnih razloga, nakon što je njezin sretan trenutak zasjenjen lavinom zlobnih komentara. Melissa Winkler, kreatorica modnog i lifestyle sadržaja iz Njemačke s tek 3500 pratitelja, nedavno je prikupila nevjerojatnih 20 milijuna pregleda na fotografiji svog dijamantnog zaručničkog prstena, piše New York Post.

No, dok je ona slavila uz opis "zauvijek zvuči kao raj" sa svojim novim zaručnikom, tisuće korisnika preplavile su odjeljak za komentare kako bi kritizirale skromnu veličinu kamena. Mnogi su tvrdili da je "sićušni" dijamant trebao biti razlog da kaže "ne".

Jedan od komentara bio je posebno grub: "Zar si nije mogao priuštiti pošten prsten... izgleda kao jeftini dječji prstenčić."

Talitha Cummins, osnivačica brenda The Cut Jewellery, ističe kako su se očekivanja vezana uz prstenje drastično promijenila posljednjih godina. Prema njezinim riječima, slavne osobe i društvene mreže stvaraju pritisak na parove da se zaruče s velikim, upadljivim dijamantima.

"Trend većeg prstenja često se svodi na dvije stvari. Prva su slavne osobe koje obično biraju zaručničko prstenje veće karataže. To smo nedavno vidjeli s izborom Taylor Swift, koja nosi dijamant od otprilike 8 karata, ali i kod Hailey Bieber", izjavila je za news.com.au.

"Drugo, laboratorijski uzgojeni dijamanti učinili su veće kamenje dostupnijim. Danas je uobičajenije vidjeti zaručnički prsten od 3 do 4 karata, što je ranije bilo rezervirano samo za vrlo mali broj klijenata", dodala je. "To je pomaknulo granice naših očekivanja o tome kakav bi zaručnički prsten trebao biti."

Iako su se ispod objave gospođice Winkler našle stotine negativnih komentara, jednako toliko ljudi stalo je u obranu prstena i njegove navodne skromnosti.

"Zapravo je osvježavajuće vidjeti ovakav prsten. Umorna sam od prstenja koje izgleda kao da je ispalo iz automata za žvakaće gume", napisala je jedna korisnica.

"Osobno obožavam decentan nakit i tvoj prsten mi je predivan!!" poručila je druga.

Jedan od komentara najbolje je sažeo osjećaje mnogih: "Ah, čeznem za danima kada je prosidba bila slavlje ljubavi, a ne pokazatelj bogatstva. Tvoj prsten je predivan."

Drugi su zaključili da je negativna reakcija na prsten gospođice Winkler odraz činjenice da "živimo u materijalističkom svijetu", dodajući: "To je zaista tužno."

Cummins, koja uskoro otvara trgovinu u Sydneyu, naglasila je da su kod prosidbe "važni namjera, značenje i osjećaji", a ne veličina.

"Uvijek sam smatrala razočaravajućim što ljudi osuđuju nečiji prsten, iako taj važan trenutak nema nikakve veze s tim", rekla je. "Narativ o osuđivanju prstenja mora se promijeniti. Neki ljudi preferiraju decentniji nakit, a ponekad imaju druge ciljeve, poput kupnje kuće ili zasnivanja obitelji. Zašto bi se osjećali primoranima potrošiti bogatstvo na prsten, kad bi fokus trebao biti na samom trenutku?"

Winkler se u međuvremenu osvrnula na zle komentare, izjavivši kako nije ni slutila da će njezin prsten postati tako vruća tema.

"Nisam očekivala da će moje zaruke postati viralne. Znam samo da sam sretna, zahvalna i da sam rekla DA!!" napisala je uz video u kojem ponosno pokazuje prsten.

Mnogi su komentirali kako je njezin budući suprug "dobio na lutriji", no neki su se i dalje pitali je li cijela priča samo marketinški trik.

"Ovo mora da je šala, zar ne?" upitao je jedan korisnik.

"Djevojko!!! Prestani se igrati s nama", dodao je drugi, dok je treći inzistirao: "Je li ovo samo mamac za izazivanje bijesa? Jako sam zbunjen."

S obzirom na rastuću popularnost laboratorijski uzgojenih dijamanata, malo je vjerojatno da će trend velikog kamenja uskoro nestati. Podaci procjenjuju da laboratorijski dijamanti čine oko 35 do 40 posto prodaje dijamanata u Australiji. Ovisno o kvaliteti, cijena laboratorijski uzgojenog dijamanta je otprilike 40 do 50 posto niža od cijene prirodnog dijamanta, kako je izvijestio Forbes još 2019. godine.

