POSTALA MAJKA

Rodila je Daria Kinzer: 'Ljubav prema djetetu teško je opisati'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Pjevačica, koja je 2011. predstavljala Hrvatsku na Eurosongu, rodila je sina nekoliko dana prije Božića

Admiral

Nova godina Dariji Kinzer donijela je ulogu koju ništa ne može nadmašiti. Pjevačica je postala majka i sa suprugom Thomasom Rosnerom dočekala sina. Mali Nico na svijet je stigao 22. prosinca, tjedan dana ranije od predviđenog termina.

- Sam porod je prošao dobro, bio je brz i, srećom, bez komplikacija. Sve se odvijalo u jako ugodnoj, mirnoj atmosferi i prošlo je puno lakše nego što sam očekivala - ispričala je pjevačica za Gloriju.

Prvi dani majčinstva, priznaje Daria, ispunjeni su snažnim emocijama koje se neprestano izmjenjuju. 

- Osjećaji su vrlo intenzivni - miješaju se sreća, zahvalnost, nježnost, ali i umor. Ljubav koju osjetiš prema djetetu je nevjerojatna i teško ju je opisati riječima. Trenutak kada sam prvi put upoznala sina bio je zaista poseban, emotivan i čak ljepši nego što sam mogla zamisliti - otkrila je.

Foto: Instagram

Sve se sad, očekivano, vrti oko sinčića. Nico je mirna beba, iako noći znaju biti zahtjevne, kao i kod većine novopečenih roditelja. 

- Spavanje je za nas, naravno, sada malo izazovnije, no nekako se privikavamo. Život se promijenio iz temelja - sve se sada vrti oko njega, ali to je jedna lijepa, nova vrsta svakodnevice - rekla je pjevačica.

Ljubavna priča Darije i Thomasa započela je 2023. godine na Oktoberfestu. Ubrzo su shvatili da su jedno za drugo, uslijedila je prosidba, a potom i vjenčanje. Kako je ranije rekla, brak je bio samo logičan nastavak odnosa koji su već živjeli.

Foto: Instagram

Dariu Kinzer publika je upoznala 2011. godine, kad je s pjesmom 'Celebrate' pobijedila na Dori i predstavljala Hrvatsku na Eurosongu u Düsseldorfu. Nakon tog iskustva povukla se s hrvatske scene i karijeru nastavila u inozemstvu. Pjevala je šlagere, povremeno objavljivala pjesme na njemačkom, a posljednjih godina nastupa na kruzerima i koncertima po Austriji, Švicarskoj i Njemačkoj. 

