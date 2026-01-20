Rodila je Daria Kinzer: 'Ljubav prema djetetu teško je opisati'

Nova godina Dariji Kinzer donijela je ulogu koju ništa ne može nadmašiti. Pjevačica je postala majka i sa suprugom Thomasom Rosnerom dočekala sina. Mali Nico na svijet je stigao 22. prosinca, tjedan dana ranije od predviđenog termina.

- Sam porod je prošao dobro, bio je brz i, srećom, bez komplikacija. Sve se odvijalo u jako ugodnoj, mirnoj atmosferi i prošlo je puno lakše nego što sam očekivala - ispričala je pjevačica za Gloriju.

Prvi dani majčinstva, priznaje Daria, ispunjeni su snažnim emocijama koje se neprestano izmjenjuju.

- Osjećaji su vrlo intenzivni - miješaju se sreća, zahvalnost, nježnost, ali i umor. Ljubav koju osjetiš prema djetetu je nevjerojatna i teško ju je opisati riječima. Trenutak kada sam prvi put upoznala sina bio je zaista poseban, emotivan i čak ljepši nego što sam mogla zamisliti - otkrila je.

Foto: Instagram

Sve se sad, očekivano, vrti oko sinčića. Nico je mirna beba, iako noći znaju biti zahtjevne, kao i kod većine novopečenih roditelja.

- Spavanje je za nas, naravno, sada malo izazovnije, no nekako se privikavamo. Život se promijenio iz temelja - sve se sada vrti oko njega, ali to je jedna lijepa, nova vrsta svakodnevice - rekla je pjevačica.

Ljubavna priča Darije i Thomasa započela je 2023. godine na Oktoberfestu. Ubrzo su shvatili da su jedno za drugo, uslijedila je prosidba, a potom i vjenčanje. Kako je ranije rekla, brak je bio samo logičan nastavak odnosa koji su već živjeli.

Foto: Instagram

Dariu Kinzer publika je upoznala 2011. godine, kad je s pjesmom 'Celebrate' pobijedila na Dori i predstavljala Hrvatsku na Eurosongu u Düsseldorfu. Nakon tog iskustva povukla se s hrvatske scene i karijeru nastavila u inozemstvu. Pjevala je šlagere, povremeno objavljivala pjesme na njemačkom, a posljednjih godina nastupa na kruzerima i koncertima po Austriji, Švicarskoj i Njemačkoj.

POGLEDAJTE VIDEO: