Rodriguez prvi put progovorio o prekidu s J.Lo: 'Prije svega...'

Pjevačica Jennifer Lopez (53) vratila se svojoj staroj ljubavi Benu Afflecku (50) nakon zaruka s umirovljenim sportašem Alexom Rodriguezom. No, da im pandemija nije pomrsila planove, možda bi uistinu prošetali do oltara.

No, nisu se oženili, već je Jennifer shvatila da i dalje voli Afflecka, s kojime je bila mnogo ranije. Početkom ovog milenija njih dvoje bili su jedan od najpoznatijih parova na svjetskoj sceni.

Alex je nedavno bio gost u showu 'Who’s Talking to Chris Wallace?' te je po prvi puta komentirao čitavu situaciju.

- Prije svega bih želio reći da mi je drago što nikada neću biti predsjednički kandidat jer bi me ubio (s pitanjima) - odgovorio je u šali Rodriguez, pa nastavio:

- Bilo je to lijepo iskustvo, no nije potrajalo. Njezinoj djeci u svakom slučaju želim sve najbolje, i dalje mi je stalo do njih - otkrio je Alex TV voditelju Chrisu Wallaceu.

Alex i Jenn dva su puta otkazivali vjenčanje radi pandemije, prvo je planirano za 2020. godinu. Osim toga, pričalo se da je on nju prevario s reality zvijezdom Madison LeCroy.

Nakon prekida, par je dao zajedničku izjavu: - Shvatili smo da smo bolji kao prijatelji, nastavit ćemo raditi zajedno na projektima - .

Na koncu se J.Lo vratila Benu te se par ubrzo i vjenčao.

