Rogoznica: Ne žalim ni za čim, promijenio sam sve što sam htio

Boris je odgovarao na pitanja pratitelja, a jedna djevojka ga je upitala da može promijeniti bilo što u životu, što bi to bilo. On je imao spreman odgovor te kaže da je na greškama naučio i na uspjesima se namučio

<p>Glazbenik <strong>Boris Rogoznica </strong>(31) srijedu ujutro proveo je odgovarajući na pitanja pratitelja na društvenim mrežama. Većina njih bila je vezana za njegovu karijeru i nadolazeće pjesme, no bilo i osobnijih pitanja. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Boris Rogoznica bio u Hrvatska traži zvijezdu</strong></p><p>Pratiteljica ga je upitala da može promijeniti bilo što u životu, što bi to bilo. </p><p>- Draga, ja mogu sve što želim u životu. Svi možemo! Tako da, sve što sam htio sam napravio i promijenio. Ne žalim za ničim, na greškama sam naučio, na uspjesima se namučio - odgovorio je Boris. </p><p>Mnogi su ga hvalili kako zrači pozitivom i kako je odličan pjevač te su ga upitali ima li kakvih dueta u najavi. </p><p>- Nema u najavi, ali ima na listi ciljeva. Tako da može se skoro očekivati - kaže Rogoznica. Također, upitali su ga pjeva li i dalje po djevojačkim zabavama.</p><p>- E to je pravo 'mučko' pitanje. Takva volim! Uglavnom, ne sviram po djevojačkim već neko vrijeme. Ali sve mi se čini da ću opet početi. Nadam se da si zadovoljna s odgovorom - rekao je.</p><p>Situacija s pandemijom korona virusa se pogoršala, a pratitelje je zanimalo kako to podnosi.</p><p>- Draga, nakon svega što sam prošao u ovoj godini, misliš da me strah korone? - napisao je Boris uz emotikone koji plaču od smijeha. </p>